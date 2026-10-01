U5-Schock: Zwei Jahrhundert-Bäume werden gefällt

Zwei von drei Bäumen, die seit mehr als einem Jahrhundert das Bild des Arne-Karlsson-Parks prägen, dürften bald einer Großbaustelle zum Opfer fallen.

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Für den Bau der neuen U5-Station beim Arne-Karlsson-Park im 9. Bezirk wird es prominente Opfer geben. Wie der Kurier anhand durchgesickerter Detailpläne der Stadt Wien erfahren hat, dürfte es zwei der "drei Schwestern" im Park an den Kragen gehen. Gemeint ist eine Gruppe von Platanen - jene Baumriesen, die seit Ende des 19. Jahrhunderts das Bild der beliebten Grünanlage prägen.

Die Sorge in der Nachbarschaft ist entsprechend groß, rund 1.500 Menschen haben bereits eine Petition zum Schutz der Baumreihe unterzeichnet. Besonders die älteste Platane beeindruckt mit ihrer riesigen Krone und dem meterdicken Stammumfang, wobei ihr die anderen beiden kaum nachstehen. Während erstere voraussichtlich vom Baumschlag verschont wird, stehen die Chancen für die beiden anderen deutlich schlechter. Sie werden im Zuge des U-Bahn-Ausbaus wohl oder übel gefällt. Die Wiener Linien beteuern zwar, dass man derartige Eingriffe möglichst gering halten wolle, doch Änderungen an Lage und Bauweise der Station seien laut Planungsstand so gut wie ausgeschlossen.

Dem Vernehmen nach soll die U5-Station in offener Bauweise errichtet werden. Insgesamt könnten im Bereich der Baustelle 25 Bäume von der Abholzung betroffen sein, überwiegend jüngere Exemplare. Mit der Station Arne-Karlsson-Park wird einer der größten Straßenbahn-Knoten Wiens mit sieben Straßenbahn-Linien an die U-Bahn angebunden. Generell zählt die Verlängerung der U5 Richtung Hernals zu den wichtigsten Infrastrukturprojekten der Stadt. Die erste Teilstrecke soll Anfang der 2030er-Jahre in Betrieb gehen, im Anschluss folgen weitere Ausbauschritte.