Polizei-Kalender sorgte auf Kaiser Wiesn für Staunen

Die Wiener Polizei präsentiert sich im neuen Kalender von einer völlig neuen Seite: Bei der Präsentation auf der Wiener Kaiser Wiesn wurden Einsatzkräfte mit Hilfe von Bodypainting beinahe unsichtbar.

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Unter dem Motto "Die Wiener Polizei – (un)sichtbar im Einsatz" rückt der diesjährige Polizei-Kalender jene Arbeit in den Mittelpunkt, die man im Alltag oft gar nicht bemerkt. Denn Sicherheit entsteht nicht nur durch sichtbare Streifen auf Wiens Straßen. Für den besonderen Look wurden Polizisten von der vierfachen Bodypainting-Weltmeisterin Birgit Mörtl kunstvoll bemalt und mit ihrer Umgebung verschmelzen lassen.

Auch bei der Präsentation Kaiser Wiesn wurde ordentlich aufgefahren. Die Polizeimusik der Landespolizeidirektion Wien sorgte für den musikalischen Auftakt. Danach zeigten die Artisten des Circus Pikard rund um Zirkusdirektor Alexander Schneller gemeinsam mit seinem Partner Ed spektakuläre Kunststücke auf Polizeimotorrädern. Unterstützt wurden sie dabei von Beamten der WEGA. Unter den Ehrengästen befand sich auch der Landespolizeipräsident in Wien, Gerhard Pürstl, der von den Bildern des kommenden Jahres sichtlich beeindruckt war: "Der Kalender zeigt unsere Polizistinnen und Polizisten, sowie den polizeilichen Alltag aus einer ganz anderen Perspektive."

Nach der Show konnten sich Besucher bereits eine druckfrische Ausgabe des Wiener Polizeikalenders 2027 mit nach Hause nehmen. Wer sich seinen persönlichen Kalender sichern möchte, sollte rasch zugreifen: Ein Exemplar ist zum Preis von 15 Euro online unter www.polizeimusik.at erhältlich