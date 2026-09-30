Wiener Linien verbessern Handy-Angebot massiv

WienMobil wird zum digitalen Öffi-Begleiter: Tickets, Routen sowie Gutscheine für Jahreskarten-Kunden gibt es künftig schneller am Handy.

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Wer in Wien mit Bus, Bim oder U-Bahn unterwegs ist, wird künftig noch weniger Zeit mit Warten verlieren. "Unsere Fahrgäste sollen möglichst einfach und schnell zu den Informationen und Services kommen, die sie gerade brauchen. Viele Anliegen können heute über WienMobil rund um die Uhr mit wenigen Klicks erledigt werden – vom Ticketkauf über die Routenplanung bis zu Services rund um die Jahreskarte. Das spart zusätzliche Wege, Wartezeiten oder Telefonate", sagt Wiener Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Allein von Juli bis September dieses Jahres wurden mehr als zwei Millionen Ticket-Bestellungen über die WienMobil App abgewickelt – Tendenz steigend. Hoch im Kurs lagen auch die Routenabfragen, sie konnten um zehn Prozent zulegen. Ein weiterer Hingucker: Klimatisierte Fahrzeuge werden auf WienMobil mit einer blauen Umrandung angezeigt. Und auch beim Ticketkauf tut sich was: Via Tap+Ride genügt es, Karte, Smartphone oder Smartwatch an das Lesegerät zu halten – das Zahlungsmittel wird dann direkt zum Fahrschein. Knapp 25.000 Taps wurden bereits registriert, rund 64 Prozent davon mit ausländischen Karten.

Digitale Angebote für Jahreskarten-Kunden

"Die Stadt Wien nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung, um den Alltag der Menschen einfacher und Services noch leichter zugänglich zu machen. Gleichzeitig ist für uns klar: Moderne Mobilität muss für alle Generationen gut funktionieren. Deshalb gehen digitale Weiterentwicklung und leicht erreichbare persönliche Angebote in Wien Hand in Hand", betont Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Eine gute Nachricht gibt es für alle Besitzer der Jahreskarte: Die WienMobil-Vorteilswelt umfasst inzwischen mehr als 80 wechselnde Angebote aus Freizeit, Kultur, Gastronomie und Handel - im ersten Halbjahr wurden über 12.000 Vergünstigungen eingelöst. Künftig werden sämtliche Vorteile ausschließlich digital über die App angeboten, das bisherige Gutscheinheft im Druckformat verschwindet mit 1. November.