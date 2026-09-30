oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Erfolgsgeschichte

Wiens "Meeresamt" wird ein Jahr alt

OR
von
Große Gruppe von Menschen posiert gemeinsam mit einem Plüschkrokodil in einem modernen Innenraum.
© Haus des Meeres
Ein Jahr voller Einsatz für Tiere und Besucher: Das "Meeresamt" im Haus des Meeres blickt auf 13.000 ehrenamtliche Stunden zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

110 Freiwillige sorgen in den drei Begegnungszonen des Haus des Meeres dafür, dass Mensch und Tier respektvoll aufeinandertreffen. Denn hier gibt es keine Glasscheiben oder Absperrungen. Die Helfer haben das Geschehen genau im Auge, beantworten Fragen und erklären den Besuchern, was hinter dem Verhalten der Tiere steckt. So wird aus dem Rundgang nicht nur ein Erlebnis, sondern auch eine kleine Lektion über die faszinierende Welt der Tiere.

Auch interessant

Neues Objekt in St. Egyden-Urschendorf

Locken ohne Frizz: Diese 3 Produkte haben bei mir alles verändert

Trump setzt in der KI-Branche auf Selbstregulierung

Das Team ist bunt gemischt: Studenten, Berufstätige und Pensionisten engagieren sich gemeinsam für die tierischen Bewohner. Mehr als die Hälfte der Freiwilligen ist seit dem Start vor einem Jahr dabei. 13.000 Stunden kamen im ersten Jahr zusammen. Ein besonders engagiertes Mitglied brachte es alleine auf unglaubliche 300 Stunden. Das "Meeresamt" will weiter wachsen und sucht deshalb neue Helfer, die ihre Zeit für Tiere und Besucher einsetzen möchten. Gesucht werden rund 30 Freiwillige ab 18 Jahren, besonders für Wochenenden und Feiertage. Details und Bewerbungsmöglichkeit gibt es hier.

Zwei Frauen unterhalten sich an einem verglasten Geländer inmitten grüner Pflanzen.
Voller Einsatz im Meeresamt. © Haus des Meeres

"Es ist großartig zu erleben, mit wie viel Freude und Engagement unsere Freiwilligen dabei sind. Ihr Einsatz ist für uns enorm wertvoll. Durch ihre Unterstützung kann das Haus des Meeres seinen Bildungsauftrag noch besser erfüllen und den Gästen unvergessliche Erlebnisse bei höchstem Tierwohl bieten. Die Freiwilligen geben ihr Wissen weiter und tragen dazu bei, dass sich Besucher*innen und Tiere gleichermaßen wohlfühlen", erzählt Hans Köppen, Geschäftsführer des Haus des Meeres.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Vienna Design Week feiert Jubiläum mit Plakat-Schau

Wiener Linien verbessern Handy-Angebot massiv

HUMA ELEVEN: Frieden aus Kinderaugen: 200 junge Künstler zeigen ihre Werke

Studenten planen Vorlesung mitten auf der Ringstraße

Volle Betten, leere Kassen: Wiener Hotels gegen höhere Ortstaxe

"Linke Schnapsidee": Grüne wollen Ronacher schließen

Wiener Barkeeper mixt sich erneut nach London

Bettina Leidl bleibt an der Spitze des MQ

Wiens "Meeresamt" wird ein Jahr alt

Jüdisches Museum: Staudinger bleibt Direktorin