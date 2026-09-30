Wiens "Meeresamt" wird ein Jahr alt

Ein Jahr voller Einsatz für Tiere und Besucher: Das "Meeresamt" im Haus des Meeres blickt auf 13.000 ehrenamtliche Stunden zurück.

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110 Freiwillige sorgen in den drei Begegnungszonen des Haus des Meeres dafür, dass Mensch und Tier respektvoll aufeinandertreffen. Denn hier gibt es keine Glasscheiben oder Absperrungen. Die Helfer haben das Geschehen genau im Auge, beantworten Fragen und erklären den Besuchern, was hinter dem Verhalten der Tiere steckt. So wird aus dem Rundgang nicht nur ein Erlebnis, sondern auch eine kleine Lektion über die faszinierende Welt der Tiere.

Das Team ist bunt gemischt: Studenten, Berufstätige und Pensionisten engagieren sich gemeinsam für die tierischen Bewohner. Mehr als die Hälfte der Freiwilligen ist seit dem Start vor einem Jahr dabei. 13.000 Stunden kamen im ersten Jahr zusammen. Ein besonders engagiertes Mitglied brachte es alleine auf unglaubliche 300 Stunden. Das "Meeresamt" will weiter wachsen und sucht deshalb neue Helfer, die ihre Zeit für Tiere und Besucher einsetzen möchten. Gesucht werden rund 30 Freiwillige ab 18 Jahren, besonders für Wochenenden und Feiertage. Details und Bewerbungsmöglichkeit gibt es hier.

Voller Einsatz im Meeresamt. © Haus des Meeres

"Es ist großartig zu erleben, mit wie viel Freude und Engagement unsere Freiwilligen dabei sind. Ihr Einsatz ist für uns enorm wertvoll. Durch ihre Unterstützung kann das Haus des Meeres seinen Bildungsauftrag noch besser erfüllen und den Gästen unvergessliche Erlebnisse bei höchstem Tierwohl bieten. Die Freiwilligen geben ihr Wissen weiter und tragen dazu bei, dass sich Besucher*innen und Tiere gleichermaßen wohlfühlen", erzählt Hans Köppen, Geschäftsführer des Haus des Meeres.