Bitcoin vor 100.000 US-Dollar: Wie lange hält die Rallye

Bitcoin errreichte am Freitag den Preis von 99.000 US-Dollar. Seit dem Trump-Sieg stürmt Bitcoin zu neuen Allzeithochs und die USA planen noch Großes... Wie es mit der Rallye weitergeht.

Donald Trump hat erst vor Kurzem das Comeback des Jahres geschafft und am gleichen Tag ist die deutsche Ampel-Regierung kollabiert. Mittlerweile ist der Bitcoin-Kurs auf 99.000 US-Dollar explodiert. Was der Wahlsieg von Trump mit Bitcoin zu tun hat und welche Kurse er noch dieses Jahr für realistisch hält, erklärt Bitcoin-Experte und Bestseller-Autor Marc Friedrich im oe24-Gespräch. So könnte es mit der Kryptowährung weitergehen.

Wichtige 100.000-Dollar-Marke

In einem Erdrutschsieg hat Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen, und auch im Senat und Repräsentantenhaus haben die Republikaner die Mehrheit erlangt.

Diese politische Konstellation könnte den Startschuss für eine Zeitenwende im Bereich Bitcoin in den USA bedeuten. Durch die erwartete Bitcoin-freundliche Haltung der Republikaner könnten sich neue Möglichkeiten und bessere Rahmenbedingungen für Bitcoin und andere Kryptowährungen eröffnen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Trump in seinen eigenen Reihen einige hochrangige Bitcoin-Befürworter sitzen hat.

So etwa der künftige Gesundheitsminister und ehemalige Demokrat Robert F. Kennedy Jr. - der hat sich als großer Bitcoin-Anhänger entpuppt. Neben Donald Trump war er einer der Redner auf der weltweit größten Bitcoin-Konferenz in Nashville.

Nationale Bitcoin-Reserve als Kurstreiber

US-Pläne. Ein möglicher Grund für den starken Kursanstieg seit Donald Trumps Wahl ist die Aussicht auf eine nationale Bitcoin-Reserve in den USA, die Trump im Wahlkampf angekündigt hatte. Vorerst geht es darum, die durch Konfiszierungen erhaltenen 200.000 BTC in eine strategische Reserve zu überführen. Die republikanische Senatorin Cynthia Lummis schlug außerdem vor, über die nächsten fünf Jahre eine Million Bitcoin zu kaufen, um langfristig die Staatsschulden zu reduzieren. Ob die USA tatsächlich eine strategische Bitcoin-Reserve auf bauen, bleibt abzuwarten. Lummis geht davon aus, dass dies -bei ausreichender Unterstützung -innerhalb der ersten 100 Tage nach Trumps Amtseinführung am 20. Januar 2025, also bis zum 29. April 2025, geschehen könnte.

Ein Blick auf andere Länder zeigt, dass eine Bitcoin-Strategie durchaus erfolgreich sein kann. Das lateinamerika nische Land El Salvador liegt mit sei-nen Bitcoin-Beständen bereits mehr als 500 Millionen US-Dollar im Plus. Seit Oktober 2022 kauft El Salvador offiziell einen Bitcoin pro Tag hinzu.

Deutschlands Milliarden-Verlust

Währenddessen hat Deutschland in diesem Jahr die Bitcoin verkauft, die das BKA aus kriminellen Aktivitäten beschlagnahmt hatte. Bislang sind Deutschland seit dem Verkauf bereits 1,7 Milliarden Dollar an potenziellen Gewinn entgangen.

Ausblick: Der Weg nach oben?

Der Bitcoin schoss bereits direkt nach der Trump-Wahl deutlich über die Marke von 93.000 US-Dollar. Dabei wurden mehr als 36 Milliarden US-Dollar an Short-Positionen liquidiert, wodurch der Weg in Richtung Norden frei wurde. Seit Anfang Januar 2020 hat sich der Bitcoin-Kurs bereits mehr als verzehnfacht.

"Wir sind mitten drin im Trump-Pump"

Besonders interessant könnte es auch bei den Bitcoin Minern werden. Das Mining, also das Schürfen neuer Bitcoin, ist in den letzten Jahren zu einem zunehmend umstrittenen Thema geworden, insbesondere im Hinblick auf den Stromverbrauch. Im Sommer diesen Jahres hatte Trump sich mit mehreren Vertretern großer börsengelisterter Bitcoin Miner getroffen und angekündigt, dass "alle zukünftigen Bitcoin in den USA geschürft werden sollen".

Die gesamte Branche dürfte unter einer Trump-Administration also erst einmal deutlich aufatmen können.

Zinssenkungen befeuern den Bitcoin-Kurs zusätzlich

Laut Friedrich sind wir mittendrin im Trump-Pump, der noch mindestens bis zum 1. Quartal 2025 anhalten könnte. Sechsstellige Kurse sind meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit.

Was man zudem nicht vergessen dürfe: Der Bitcoin reagiert aufgrund seiner Knappheit extrem stark auf Änderungen in der Geldmenge. Mit den Zinssenkungen der Notenbanken dürfte wieder viel Geld ins System gepumpt werden. Und dieses Geld sucht sich seine Wege in Vermögensgegenstände.

Zur Person. Marc Friedrich (49) ist einer von Deutschlands erfolgreichsten Sachbuchautoren (er verfasste sieben SPIEGEL Bestseller in Folge), er ist Honorarberater und Youtube-Star.

Buch von Marc Friedrich © Friedrich

Sein neuester SPIEGEL Bestseller trägt den Titel "Die größte Revolution aller Zeiten -Warum unser Geld stirbt und wie Sie davon profitieren" und beschäftigt sich mit Bitcoin, Zyklen und Geldgeschichte.