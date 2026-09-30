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Spatenstich

Neues Objekt in St. Egyden-Urschendorf

Neun Personen mit Spaten beim Spatenstich vor einem Bauschild und Werbetafeln für ein Wohnprojekt.
© NBG
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Die NBG errichtet mit Mittel der NÖ Wohnbauförderung auf dem Grundstück 2731 St. Egyden-Urschendorf, Fabrikstraße 38 eine Wohnhausanlage mit 64 Wohnungen in Miete mit Kaufrecht.

Die gesamte Wohnhausanlage wird in Niedrigenergiebauweise samt kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Energiebereitstellung für Beheizung und Warmwassererzeugung erfolgt mittels Pelletheizung. Auf den Dächern kommen Photovoltaikanlagen zur Ausführung. Das Stiegenhaus wird barrierefrei ausgestattet und ein Personenaufzug eingebaut.

Es werden Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von zirka 51 m² bis 102 m² angeboten. Jede Wohneinheit erhält einen Balkon oder eine Terrasse. Den Erdgeschosswohnungen werden Eigengärten zugeordnet.

Das Objekt verfügt über PKW-Stellplätze in der Tiefgarage sowie im Freien. Auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann jeweils ein Stellplatz mit einer Ladesteckdose für ein Elektroauto ausgestattet werden.

Zusätzlich stehen Abstellräume für Fahrräder und Kinderwägen sowie ein Müllraum zur Verfügung. Selbstverständlich wird auch ein Kinderspielplatz errichtet.

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