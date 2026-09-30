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Neue Häuser

Spatenstich in Pöttsching

Neun Männer stehen mit Schaufeln vor einem Bauschild und einem Kieshaufen bei sonnigem Wetter.
© Neue Eisenstädter
13 neue Häuser in der Zehentstraße, Fertigstellung im Herbst 2028.
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Pöttsching, 28.09.2026 – Die Neue Eisenstädter gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. hat in der Zehentstraße 31 in Pöttsching mit dem Bau einer neuen Wohnhausanlage begonnen. Auf einem Grundstück von rund 5.400 m² entstehen 13 Reihenhäuser und rund 1.450 m² Wohnnutzfläche. Die Investitionssumme beträgt rund 4,8 Millionen Euro, wobei die Bauzeit zirka zwei Jahre beträgt. Die Fertigstellung ist für Herbst 2028 geplant.

Eigenes Haus, eigener Garten

Jedes Haus bietet rund 110 m² Wohnnutzfläche, zwei Stellplätze pro Haus, einer davon als Carport. Beheizt werden die Häuser mit Fernwärme der Kelag, eine Photovoltaikanlage wird ebenfalls errichtet.

„In Pöttsching ist die Nachfrage nach Häusern mit Garten seit Jahren groß. Mit dem dritten Projekt in der Gemeinde schaffen wir weiteren leistbaren Wohnraum mit den Qualitäten eines Eigenheims.", so Bmstr. Ing. Bernd Gerdenitsch, Geschäftsführer der Neue Eisenstädter.

Die Neue Eisenstädter bedankt sich bei der Marktgemeinde Pöttsching sowie allen beteiligten Planerinnen und Planern und Firmen für die gute Zusammenarbeit.

Informationen zum Projekt und zur Vormerkung gibt es unter www.nebau.at.

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