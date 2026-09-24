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Gleichenfeier

Objekt in 2244 Spannberg, Hauptstraße 45

Gruppe von Menschen steht vor einer Baustelle mit einem großen Werbeschild für neue Wohnungen.
© NBG
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Die Gleichenfeier für unser Objekt in 2244 Spannberg, Hauptstraße 45, fand am Montag, den 07.09.2026 um 15:00 Uhr mit Herrn Landtagsabgeordneten René Lobner (in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner) statt.

Die NBG errichtet mit Mittel der Bundesförderung auf dem Grundstück in 2244 Spannberg, Hauptstraße 45, eine Wohnhausanlage mit 10 barrierefreien Wohnungen, in Miete.

Die Wohnungen werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärme rückgewinnung hergestellt. Die Energieerzeugung für Beheizung und Warmwasserbereitung erfolgt mittels Luft Wasser-Wärmepumpenanlage. Auf den Dächern der Wohngebäude werden Photovoltaikanlagen installiert.

Es werden Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von ca. 46 m² bis 68 m² errichtet. Allen Wohnungen werden Freiflächen in der Form von Terrasse bzw. Balkon zugeordnet. Die Erdgeschosswohnungen erhalten Eigengartenbereiche.

Alle Geschosse und somit auch alle Wohnungen können mit einem Personenaufzug barrierefrei erreicht werden. Weiters steht eine teilweise überdeckte Gemeinschaftsterrasse samt Miniküche den Bewohnern zur Verfügung.

Im Außenbereich werden 10 PKW-Stellplätze situiert und für die Fahrräder gibt es einen Abstellraum.

Ein Baukran hebt einen geschmückten Baum auf ein im Bau befindliches Gebäude bei blauem Himmel.
© NBG
Voraussichtliche Fertigstellung: 2. Quartal 2027
Interessenteninformation: NBG 2344 Maria Enzersdorf, Südstadtzentrum 4 | T 02236/405-566 | verkauf@nbg.at | www.nbg.at

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