Dachgleiche in Lanzenkirchen

Acht weitere Reihenhäuser in der Hauptstraße, Fertigstellung im Herbst 2027

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Lanzenkirchen, 21.09.2026 – Die Neue Eisenstädter gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. hat in der Hauptstraße in Lanzenkirchen die Gleichenfeier für die zweite Baustufe ihrer Reihenhausanlage gefeiert. In diesem Bauabschnitt entstehen acht Reihenhäuser mit insgesamt rund 890 m² Wohnnutzfläche. Die Bauarbeiten laufen seit März 2026, die Fertigstellung ist für Sommer 2027 geplant.

Insgesamt umfasst das Projekt 21 Reihenhäuser auf einem Grundstück von rund 6.500 m². Besonders hervorzuheben ist der schonende Umgang mit Boden. Statt neue Flächen zu versiegeln, entsteht der Wohnraum dort, wo zuvor ein Bestandsgebäude stand. Die ersten sieben Häuser wurden bereits im ersten Bauteil errichtet und steht zur Vergabe bereit.

Eigenes Haus, eigener Garten

Jedes Reihenhaus bietet 111 m² Wohnnutzfläche und einen Eigengarten. Eine hochwertiger Kellerersatzraum sowie zwei Stellplätze pro Haus, davon ein Carport, gehören zur Ausstattung. Beheizt werden die Häuser mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Möglichkeit zu einer PV-Anlage ist bereits vorgerichtet.

„Mit den Reihenhäusern in Lanzenkirchen schaffen wir hochwertigen Wohnraum mit den Qualitäten eines Eigenheims. Wärmepumpe und die Möglichkeit zur Photovoltaik sorgen dafür, dass die Häuser auch langfristig günstig im Betrieb bleiben.", so Bmstr. Ing. Bernd Gerdenitsch, Geschäftsführer der Neue Eisenstädter.

Die Neue Eisenstädter bedankt sich bei allen beteiligten Firmen und Handwerkerinnen und Handwerker für die gute Zusammenarbeit und den unfallfreien Bauverlauf.

Informationen zu verfügbaren Häusern gibt es unter www.nebau.at.