Nicole Fürntrath ist neue Obfrau der Wiener Immobilien- und Vermögenstreuhänder

Erfahrene Immobilienunternehmerin und bisherige Obmann-Stellvertreterin folgt auf Michael Pisecky

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Wien, 22.09.2026 - Generationswechsel an der Spitze der Wiener Immobilien- und Vermögenstreuhänder: Nicole Fürntrath übernimmt den Vorsitz der Fachgruppe in der Wirtschaftskammer Wien und folgt damit auf den langjährigen Obmann Michael Pisecky, der die Geschicke der Fachgruppe 14 Jahre lang maßgeblich geprägt hat. Die offizielle Übergabe wurde am heutigen Dienstag im Rahmen des Wiener Immobilientages im Palais Auersperg bekanntgegeben.

Nicole Fürntrath war zuletzt Obmann-Stellvertreterin der Fachgruppe und kennt die Herausforderungen der Branche auch aus ihrer eigenen unternehmerischen Praxis. Als neue Obfrau will sie die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortführen, zugleich aber eigene Schwerpunkte setzen und die Interessenvertretung angesichts der tiefgreifenden Veränderungen am Immobilienmarkt weiterentwickeln. Im Mittelpunkt stehen dabei tragfähige und verlässliche Rahmenbedingungen für Immobilienmakler, Bauträger und Immobilienverwalter sowie zentrale Zukunftsthemen wie die Wiederbelebung des Neubaus, Sanierung und Dekarbonisierung sowie der Einsatz neuer Technologien in der Immobilienwirtschaft.

Nicole Fürntrath, Obfrau der Fachgruppe der Immobilien und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien © SANDRA OBLAK

Nicole Fürntrath, Obfrau der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien: „Ich übernehme diese Aufgabe mit großer Freude, aber auch mit großem Respekt vor der damit verbundenen Verantwortung. Michael Pisecky hat die Fachgruppe über viele Jahre geprägt und die Interessen der Wiener Immobilienwirtschaft mit enormem Engagement vorangetrieben. Diese erfolgreiche Arbeit wollen wir fortsetzen und gleichzeitig Antworten auf die neuen Herausforderungen unserer Branche geben. Mir ist wichtig, nahe an unseren Mitgliedern dran zu sein, ihre Anliegen aufzunehmen und gemeinsam praxistaugliche und sachgerechte Lösungen zu erarbeiten. Gerade in einer Zeit, in der sich wirtschaftliche, regulatorische und technologische Rahmenbedingungen stark verändern, braucht es eine starke und verlässliche Interessensvertretung für Immobilienmakler, Bauträger und Immobilienverwalter."

Nicole Fürntrath ist seit mehr als 20 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. Die Wienerin mit steirischen Wurzeln ist Gründerin und Geschäftsführerin der Homebase Immobilienverwaltungs GmbH und leitet dort ein achtköpfiges Team, das professionelle Immobilienverwaltung anbietet. Darüber hinaus ist sie Gesellschafterin des Maklerbüros JuNi Immobilien GmbH. Fürntrath steht für eine selbstbewusste, praxisnahe Interessenvertretung: Sie setzt sich für rechtliche Rahmenbedingungen ein, die in der Praxis auch funktionieren, und treibt den Einsatz neuer Technologien in der Immobilienwirtschaft voran.

Michael Pisecky: „Die Interessenvertretung der Wiener Immobilienwirtschaft war für mich über die letzten mehr als zwanzig Jahre, davon vierzehn Jahre als Obmann eine Aufgabe, die ich mit großer Leidenschaft ausgeübt habe. Umso wichtiger war mir, die Verantwortung zu einem guten Zeitpunkt und in erfahrene Hände zu übergeben. Nicole Fürntrath kennt nicht nur die Fachgruppe und ihre Mitglieder sehr gut, sondern weiß als Unternehmerin aus eigener Erfahrung, wo der Branche der Schuh drückt. Sie bringt eine hohe fachliche Kompetenz, Engagement und neue Perspektiven mit. Ich bin überzeugt, dass sie die erfolgreiche Arbeit der Fachgruppe fortsetzen und zugleich ihre eigenen Akzente setzen wird."

WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits gratuliert Nicole Fürntrath © Sandra Oblak

Eine prägende Ära für die Wiener Immobilienwirtschaft

Michael Pisecky ist seit Ende der 1970er-Jahre in der Finanz- und Immobilienwirtschaft tätig. Begonnen im Bank- und Versicherungswesen, war er ab 1986 in der Sparkassengruppe tätig und übernahm im Jahr 2000 die Geschäftsführung der s REAL Immobilienvermittlung, die er bis zum Herbst 2022 ausübte. Parallel dazu engagierte er sich zunehmend in der Interessenvertretung der Branche: Seit 2003 im Wiener Fachgruppenausschuss, ab 2005 als Obmann-Stellvertreter und seit 2012 als Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder. Auch auf Bundesebene war er über viele Jahre aktiv. Für sein Engagement wurde Pisecky unter anderem mit der Silbernen Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Wien ausgezeichnet und zum Kommerzialrat ernannt.

Wiener Immobilientag – Interessensvertretung und Politik diskutieren aktuelle Herausforderungen der Branche

Die offizielle Staffelübergabe bildete einen der Höhepunkte des diesjährigen Wiener Immobilientages im Palais Auersperg. Die Fachgruppe brachte dabei Vertreterinnen und Vertreter aus Immobilienwirtschaft, Politik, Wissenschaft und Recht zusammen, um zentrale Herausforderungen für die Branche zu diskutieren. Thematisch spannte sich der Bogen vom Mietrecht über Digitalisierung und den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Immobilienvermittlung, im Bauträgerwesen und in der Immobilienverwaltung bis hin zur wirtschaftlichen Bedeutung der Bauwirtschaft und den aktuellen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Dazu diskutierte Michael Pisecky unter anderem mit den Bautensprechern der Regierungsparteien über notwendige Impulse für den Standort und die Immobilienwirtschaft. Im Rahmen mehrerer Break-out-Sessions standen außerdem konkrete Anwendungen von KI und Digitalisierung ebenso im Mittelpunkt wie die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Immobilienfinanzierung. Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Keynote von Extremsportler, Freitaucher und Weltrekordhalter Chris Redl.