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Grüner Luxus

HOCHGRÜN – exklusives Wohnen zwischen Prater und City

Modernes Hochhaus zwischen grünen Bäumen vor blauem Himmel mit wenigen Wolken.
© IMMOcontract
Ein persönlicher IMMO Tipp von Sascha Haimovici, geschäftsführendem Gesellschafter IMMOcontract:
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1020 Wien | 3- bis 5-Zimmer-Apartments | großzügige Freiflächen | Rooftop-Pool | Concierge | U2 vor der Haustüre

Zu den besonderen Highlights zählen:

Besondere Highlights sind der exklusive Concierge-Service, die stilvolle Lobby mit Working Spaces sowie der großzügige Rooftop-Wellnessbereich mit Infinity-Pool, Panorama-Sauna, Relax-Zone und hochwertigem Fitnessraum. Zusätzliche Community-Flächen wie ein Dining Room mit Rooftop-Terrasse, Kinder- und Jugendbereiche sowie ein begrüntes Atrium schaffen ein außergewöhnliches Wohngefühl.

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt das Projekt Maßstäbe: Rund 85 % des Wärme- und Kältebedarfs können durch Energiequellen vor Ort CO₂-emissionsfrei gedeckt werden. Das Projekt ist mit dem ÖGNI-Zertifikat in Gold ausgezeichnet.

  • Hochwertige Ausstattung
  • Eichenparkett und großformatiges Feinsteinzeug
  • hochwertige Sanitärausstattung
  • große Holz-Alu-Verglasungen mit elektrischem Sonnenschutz
  • Fußbodenheizung und Bauteilaktivierung zur Kühlung
  • SMART-Home-Steuerung
  • Videogegensprechanlage
  • hauseigene Tiefgarage
  • Top-Lage im 2. Bezirk
Infinity-Pool auf einem Dach mit Blick über eine Stadt bei blauem Himmel und weißen Wolken.
© IMMOcontract

Natur vor der Haustüre, Stadt in Reichweite

Der Grüne Prater liegt praktisch vor der Haustüre. Die U2 sorgt für eine ausgezeichnete Anbindung: Praterstern und Innenstadt sind in wenigen Minuten erreichbar. Das Stadion Center, Schulen, Kindergärten und Ärzte befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Umgebung.

Jetzt anfragen und exklusives Wohnen über den Dächern Wiens erleben.

Information

  • Wohnfläche ab 80m²
  • Kaufpreis ab € 780.100,-
Helles, leeres Zimmer mit Holzboden und Panoramafenstern mit Blick auf Stadt und Natur.
© IMMOcontract

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Frau Galabinova
Tel.: +43 664 6000 8196
E-Mail: T.Galabinova@IMMOcontract.at

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