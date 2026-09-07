Grüner Luxus
HOCHGRÜN – exklusives Wohnen zwischen Prater und City
1020 Wien | 3- bis 5-Zimmer-Apartments | großzügige Freiflächen | Rooftop-Pool | Concierge | U2 vor der Haustüre
Zu den besonderen Highlights zählen:
Besondere Highlights sind der exklusive Concierge-Service, die stilvolle Lobby mit Working Spaces sowie der großzügige Rooftop-Wellnessbereich mit Infinity-Pool, Panorama-Sauna, Relax-Zone und hochwertigem Fitnessraum. Zusätzliche Community-Flächen wie ein Dining Room mit Rooftop-Terrasse, Kinder- und Jugendbereiche sowie ein begrüntes Atrium schaffen ein außergewöhnliches Wohngefühl.
Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt das Projekt Maßstäbe: Rund 85 % des Wärme- und Kältebedarfs können durch Energiequellen vor Ort CO₂-emissionsfrei gedeckt werden. Das Projekt ist mit dem ÖGNI-Zertifikat in Gold ausgezeichnet.
- Hochwertige Ausstattung
- Eichenparkett und großformatiges Feinsteinzeug
- hochwertige Sanitärausstattung
- große Holz-Alu-Verglasungen mit elektrischem Sonnenschutz
- Fußbodenheizung und Bauteilaktivierung zur Kühlung
- SMART-Home-Steuerung
- Videogegensprechanlage
- hauseigene Tiefgarage
- Top-Lage im 2. Bezirk
Natur vor der Haustüre, Stadt in Reichweite
Der Grüne Prater liegt praktisch vor der Haustüre. Die U2 sorgt für eine ausgezeichnete Anbindung: Praterstern und Innenstadt sind in wenigen Minuten erreichbar. Das Stadion Center, Schulen, Kindergärten und Ärzte befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Umgebung.
Jetzt anfragen und exklusives Wohnen über den Dächern Wiens erleben.
Information
- Wohnfläche ab 80m²
- Kaufpreis ab € 780.100,-
Kontakt & Information
Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Frau Galabinova
Tel.: +43 664 6000 8196
E-Mail: T.Galabinova@IMMOcontract.at
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