WATERLINE – Exklusives Wohnen direkt an der Donau

Ein persönlicher IMMO Tipp von Sascha Haimovici, geschäftsführendem Gesellschafter IMMOcontract:

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

1190 Wien I Wo außergewöhnliche Architektur auf einzigartige

Lebensqualität trifft.

Wohnen direkt am Wasser gehört in Wien zu den besonderen Raritäten. WATERLINE am Kuchelauer Hafen verbindet die unmittelbare Nähe zur Donau mit moderner Architektur, hochwertiger Ausstattung und einer guten Anbindung an die Stadt. Gleichzeitig sorgen Wienerwald, Weinberge und die umliegenden Naherholungsgebiete für ein Wohnumfeld mit hohem Freizeitwert.

Sascha Haimovici © Johannes KERNMAYER

Ein Lebensgefühl wie im exklusiven Resort

Ein wesentliches Merkmal des Projekts ist das umfangreiche Angebot für die Bewohner. Sascha Haimovici berichtet: „Ein privater Strand mit Badesteg bringt das Wasser unmittelbar vor die eigene Haustüre. Der hauseigene Spa- und Wellnessbereich bietet Entspannung unabhängig von Jahreszeit und Wetter, während ein exklusiver Fitnessbereich ideale Voraussetzungen für einen aktiven Lebensstil schafft."

Ergänzt wird das Angebot durch einen professionellen Concierge-Service, der für zusätzlichen Komfort im Alltag sorgt. Damit verbindet WATERLINE klassisches Wohnen mit Annehmlichkeiten, wie man sie sonst vor allem aus hochwertigen Resorts kennt.

Auch architektonisch steht die Lage am Wasser im Mittelpunkt. Großzügige Glasflächen sorgen für viel Tageslicht und schaffen eine direkte Verbindung zur Umgebung. Hochwertige Materialien, sorgfältig ausgewählte Oberflächen und moderne technische Lösungen prägen das Wohnkonzept und verbinden Funktionalität mit zeitgemäßem Design.

© IMMOcontract

Eine außergewöhnliche Lage zwischen Donau und Wienerwald

Der Kuchelauer Hafen im 19. Wiener Gemeindebezirk bietet eine Kombination, die innerhalb Wiens nur selten zu finden ist: Wasser, Natur und die Nähe zur Stadt. Direkt vor der Haustüre eröffnet die Donau zahlreiche Möglichkeiten für Freizeit, Sport und Erholung.

Auch die Weinberge, der Wienerwald sowie Kahlenberg und Leopoldsberg liegen in unmittelbarer Umgebung. Spaziergänge, Wanderungen und sportliche Aktivitäten lassen sich damit ebenso unkompliziert in den Alltag integrieren wie der Weg in die Wiener Innenstadt.

Information

Wohnfläche ab 64m²

Kaufpreis ab € 472.770,-

WATERLINE – Wohnen am Wasser. Leben auf höchstem Niveau.

© IMMOcontract

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Frau Galabinova

Tel.: +43 664 6000 8196

E-Mail: T.Galabinova@IMMOcontract.at