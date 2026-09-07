WOHNEN AM PARK – urban leben. grün wohnen.

Ein persönlicher IMMO Tipp von Sascha Haimovici, geschäftsführendem Gesellschafter IMMOcontract:

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1160 Wien I Direkt am Arik-Brauer-Park.

In ruhiger Lage entsteht ein modernes Wohnprojekt mit rund 150 hochwertig ausgestatteten Eigentumswohnungen, das Stadtleben, Natur und zeitgemäßen Wohnkomfort perfekt verbindet.

MODERN. HOCHWERTIG. ZUKUNFTSFIT.

Von smarten Apartments ab ca. 30 m² bis zu großzügigen Familienwohnungen mit bis zu ca. 130 m² bietet WOHNEN AM PARK attraktive Grundrisse für Singles, Paare, Familien und Anleger. Fast alle Wohnungen verfügen über Balkon, Loggia, Terrasse oder Eigengarten – für noch mehr Lebensqualität im Freien.

Urbanität vor der Haustüre, Grün gleich nebenan: WOHNEN AM PARK überzeugt mit einer Lage, die kurze Wege und hohe Lebensqualität perfekt verbindet.

Mit U6, mehreren Straßenbahnlinien und dem 48A direkt zum Ring ist die Wiener Innenstadt schnell erreichbar. Lugner City, Westbahnhof-City und Mariahilfer Straße bieten Shopping, Gastronomie und Nahversorgung in unmittelbarer Umgebung.

© IMMOcontract

BESTENS VERBUNDEN. MITTEN IM LEBEN.

WOHNEN AM PARK verbindet urbanes Wien mit viel Grün – und schafft ein Zuhause mit nachhaltigem Wert.

Der spezielle Tipp von Sascha Haimovici lautet: „Für echtes Grätzlflair sorgen Brunnenmarkt und Yppenplatz sowie die angesagte Lokal- und Kulturszene des 7. und 8. Bezirks."

Und wenn es ins Grüne gehen soll? Der Arik-Brauer-Park liegt direkt vor der Haustüre, Schönbrunn und der Wilhelminenberg sind ebenfalls schnell erreichbar.

Information

Wohnfläche ab 30m²

Kaufpreis ab € 193.500,-

© IMMOcontract

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Baustart ist Herbst 2026 - nutzen Sie die attraktive Kaufchance und sichern Sie sich frühzeitig Ihre bevorzugte Wohnung, ob als Familienwohnung oder profitables Investment.

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Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Frau Mag. Lirsch-Toifl

Tel.: +43 664 6000 8202

E-Mail: I.Lirsch@IMMOcontract.at