Neuer Wohnraum
Gemeindebau NEU: Leistbares Wohnen trifft Klimafitness
Im Quartier „Klimafit leben an der U1" entsteht neuer Wohnraum für rund 200 Wiener:innen. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten Platz für unterschiedliche Lebensphasen und Haushaltsformen und sind flexibel anpassbar.
Mehr als nur vier Wände
Im Mittelpunkt steht das Miteinander: Ein Gemeinschaftsraum mit Küche, eine großzügige Terrasse, Urban-Gardening-Flächen und zahlreiche Aufenthaltsbereiche schaffen Raum für Begegnung. Besonderes Highlight ist der naturnahe Waldspielplatz, der im bestehenden Baumbestand entsteht. Auch für Radfahrer:innen gibt es eine Fahrradgarage mit Werkstattangebot.
Klimafit wohnen
Bei der Planung wurde besonders auf Ressourcenschonung und den Erhalt der bestehenden Landschaft geachtet. Wertvolle Bäume bleiben erhalten, während Begrünungen, Dachgärten und private Freiräume für ein angenehmes Mikroklima sorgen.
Kompakte Baukörper, effiziente Grundrisse und ressourcenschonende Bauweisen sollen außerdem Bau- und Betriebskosten reduzieren.
Wohnen mit guter Anbindung
Die Lage verbindet Natur und Stadt: Der Gemeindebau liegt direkt am Kurpark Oberlaa und nahe der U1. Damit ist der Stephansplatz in rund 15 Minuten erreichbar. Auch die Therme Wien und geplante Bildungsangebote befinden sich in der Nähe.
Gemeindebau NEU Kurbadstraße im Überblick
- 83 Gemeindebauwohnungen NEU
- 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen von 40 bis 100 m2 für unterschiedliche Lebensphasen und Haushaltsformen, flexibel anpassbar
- Gemeinschaftsraum mit Küche
- Dachterrasse mit Urban-Gardening-Angeboten
- Naturnaher Waldspielplatz
- Umfangreiche Begrünungsmaßnahmen
- Fahrradgarage mit Werkstattangebot
- Direkte Lage beim Kurpark Oberlaa und nahe der U1
Es wächst weiter
Mit dem Spatenstich in der Kurbadstraße wird der Ausbau leistbarer Gemeindewohnungen in Wien konsequent vorangetrieben. Es ist der 29. Gemeindebau NEU, für den ein Baustart erfolgte. 20 davon sind bereits fertiggestellt und das neue Zuhause für rund 4.800 Wiener:innen. An über 1.000 neuen Gemeindewohnungen wird aktuell in allen Teilen der Stadt gebaut. Weitere Wohnhausanlagen sind bereits in der Planungsphase. Damit wurden bereits über 5.700 neue Gemeindewohnungen für rund 13.000 Bewohner:innen auf den Weg gebracht.
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