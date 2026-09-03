Gemeindebau NEU: Leistbares Wohnen trifft Klimafitness

In der Kurbadstraße im 10. Bezirk entsteht der 29. Gemeindebau NEU. Bis 2028 werden hier 83 leistbare Wohnungen mit viel Grün, Gemeinschaftsflächen und nachhaltigem Konzept gebaut.

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Im Quartier „Klimafit leben an der U1" entsteht neuer Wohnraum für rund 200 Wiener:innen. Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten Platz für unterschiedliche Lebensphasen und Haushaltsformen und sind flexibel anpassbar.

Mehr als nur vier Wände

Im Mittelpunkt steht das Miteinander: Ein Gemeinschaftsraum mit Küche, eine großzügige Terrasse, Urban-Gardening-Flächen und zahlreiche Aufenthaltsbereiche schaffen Raum für Begegnung. Besonderes Highlight ist der naturnahe Waldspielplatz, der im bestehenden Baumbestand entsteht. Auch für Radfahrer:innen gibt es eine Fahrradgarage mit Werkstattangebot.

Klimafit wohnen

Bei der Planung wurde besonders auf Ressourcenschonung und den Erhalt der bestehenden Landschaft geachtet. Wertvolle Bäume bleiben erhalten, während Begrünungen, Dachgärten und private Freiräume für ein angenehmes Mikroklima sorgen.

Kompakte Baukörper, effiziente Grundrisse und ressourcenschonende Bauweisen sollen außerdem Bau- und Betriebskosten reduzieren.

Spatenstich zum Gemeindebau NEU in der Kurbadstraße, 1100 Wien, mit StRin Elke Hanel-Torsch und BV-Stv. Ing. Gerhard Blösch.

Wohnen mit guter Anbindung

Die Lage verbindet Natur und Stadt: Der Gemeindebau liegt direkt am Kurpark Oberlaa und nahe der U1. Damit ist der Stephansplatz in rund 15 Minuten erreichbar. Auch die Therme Wien und geplante Bildungsangebote befinden sich in der Nähe.

Gemeindebau NEU Kurbadstraße im Überblick

83 Gemeindebauwohnungen NEU

1- bis 4-Zimmer-Wohnungen von 40 bis 100 m2 für unterschiedliche Lebensphasen und Haushaltsformen, flexibel anpassbar

Gemeinschaftsraum mit Küche

Dachterrasse mit Urban-Gardening-Angeboten

Naturnaher Waldspielplatz

Umfangreiche Begrünungsmaßnahmen

Fahrradgarage mit Werkstattangebot

Direkte Lage beim Kurpark Oberlaa und nahe der U1

Spatenstich zum Gemeindebau NEU in der Kurbadstraße, 1100 Wien, mit StRin Elke Hanel-Torsch und BV-Stv. Ing. Gerhard Blösch. © Stadt Wien/Martin Votava

Es wächst weiter

Mit dem Spatenstich in der Kurbadstraße wird der Ausbau leistbarer Gemeindewohnungen in Wien konsequent vorangetrieben. Es ist der 29. Gemeindebau NEU, für den ein Baustart erfolgte. 20 davon sind bereits fertiggestellt und das neue Zuhause für rund 4.800 Wiener:innen. An über 1.000 neuen Gemeindewohnungen wird aktuell in allen Teilen der Stadt gebaut. Weitere Wohnhausanlagen sind bereits in der Planungsphase. Damit wurden bereits über 5.700 neue Gemeindewohnungen für rund 13.000 Bewohner:innen auf den Weg gebracht.