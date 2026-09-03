Schlüsselübergabe im neuen Stadtquartier „An der Schanze"

Erste Familien beziehen leistbare und nachhaltige Wohnungen im Donaufeld

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Im neuen Stadtquartier „An der Schanze" in Floridsdorf entsteht ein lebendiges Wohnviertel mit rund 1.400 Wohnungen, Student*innen-Wohnheim, Kleingewerbe, Grätzlcafés, Gemeinschaftseinrichtungen und einem Kindergarten.

Die SOZIALBAU AG errichtete im Auftrag der FAMILIE 144 geförderte Genossenschaftswohnungen. Nach weniger als zwei Jahren Bauzeit wurden nun die ersten Schlüssel übergeben. Besonders im Fokus stehen Familien, Alleinerziehende und ältere Menschen. Flexible Wohnformen und gemeinschaftlich nutzbare Bereiche sollen dabei unterschiedliche Bedürfnisse abdecken.

„Mit den ersten Wohnungen im Stadtquartier 'An der Schanze' schafft Wien weiteren leistbaren Wohnraum auf internationalem Topniveau. Ein neuer innovativer und nachhaltiger Stadtteil entsteht. Das Projekt ist besonders auf die Bedürfnisse von Familien und Alleinerziehenden zugeschnitten", so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Nach nicht einmal zweijähriger Bauzeit fand kürzlich die Schlüsselübergabe im Beisein von Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Bezirksvorsteher-Stellvertreter Josef Fischer und Hannes Stangl, Technischer Direktor der SOZIALBAU AG, statt.

„In enger Zusammenarbeit mit der Stadt ist uns hier mit einem speziell auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden ausgerichteten Wohnungsangebot, 'Raumteilern' und einem Super-Greissler ein wirklich wegweisendes Projekt gelungen", betont Stangl.

Vielfältiges Wohnungsangebot und Nutzungsmix

Alle 144 Wohnungen wurden mit Wohnbauförderungsmitteln der Stadt Wien errichtet und bieten besonders günstige Mieten. Neben Wohnungen für Familien und Alleinerziehende gibt es spezielle Wohnformen für ältere Menschen sowie Familien mit getrennten Elternteilen.

Ein besonderes Angebot sind die „Raumteiler" – kleine Gewerbeeinheiten mit fixer oder flexibler Miete und Online-Buchungssystem. Ergänzt wird das Angebot durch eine Arztpraxis, eine Apotheke und einen „Supergreißler", der gleichzeitig als Nahversorger, Ansprechpartner und Objektbetreuer für die Nachbarschaft fungiert.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt das Projekt Akzente: Das Quartier wird mit Fernwärme und -kälte von Wien Energie versorgt. Eine Bauteilaktivierung über die Decken sorgt für die Wärme- und Kälteübertragung in den Wohnungen.

Ebenfalls im Quartier entsteht ein Student:innenheim für Studierende der Veterinärmedizinischen Universität.

Schlüsselübergabe für die Wohnhausanlage - An der Schanze - Leopoldauer-Haide-Gasse - der Sozialbau AG mit Stadträtin Elke Hanel-Torsch. © Stadt Wien/Martin Votava

Stadtquartier „An der Schanze"

„An der Schanze" ist Teil des Stadtentwicklungsgebiets Donaufeld zwischen Floridsdorf und Kagran. Auf rund 71.400 m² entstehen zehn Bauplätze mit etwa 1.400 Wohnungen.

Eine zentrale Aufgabe bei der Planung war die Entwicklung innovativer und leistbarer Wohnmodelle für Alleinerziehende. Private Rückzugsbereiche werden dabei mit gemeinschaftlich nutzbaren Flächen verbunden.

Ein Mix aus Nahversorgung, Gemeinschaftsräumen, großzügigen Grün- und Freiräumen sowie ökologisch gestalteten Außenbereichen schafft ein lebenswertes Wohnviertel. Viel Grün und eine klimaangepasste Gestaltung verbessern zudem das Mikroklima und bieten Raum für Erholung, Begegnung und Nachbarschaft.

„An der Schanze" verbindet damit leistbares Wohnen, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft und schafft ein neues, lebendiges Zuhause im Donaufeld.

Schlüsselübergabe für die Wohnhausanlage - An der Schanze - Leopoldauer-Haide-Gasse - der Sozialbau AG mit Stadträtin Elke Hanel-Torsch. © Stadt Wien/Martin Votava

Bezirksvorsteher-Stellvertreter Floridsdorf Josef Fischer: „Im Stadtentwicklungsgebiet Donaufeld entstehen nun „An der Schanze" unzählige Wohnungen, die tausenden Menschen eine neue leistbare Heimat bieten. Besonders stolz sind wir auf die Projekte der Sozialbau AG, die speziell auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden und Studierenden zugeschnitten sind. Durch die von der Stadt Wien geförderte Errichtung ist für die jetzt einziehenden Neo-Floridsdorfer*innen preiswertes Wohnen in top Lage garantiert. Die benötigten Freizeit- und Einkaufsangebote werden dabei gleich mitgedacht.“