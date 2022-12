Die Vorarlbergerin Julia Grabher beginnt das neue Tennis-Jahr beim WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland.

Das 250er-Event mit der Weltranglisten-Siebenten Coco Gauff an der Spitze der Setzliste findet Anfang Jänner nach zweimaligem Corona-Ausfall erstmals wieder statt. Die bereits in Neuseeland trainierende Grabher ist als Nummer 83 des Rankings auch für die anschließenden Australian Open in Melbourne qualifiziert.