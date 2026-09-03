430 Bohrungen am Otto Wagner Areal

Am Otto Wagner Areal ist ein wichtiger Schritt für die klimafreundliche Energieversorgung geschafft: Die Geothermiebohrungen sind abgeschlossen.

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Monatelang wurde am Otto Wagner Areal gebohrt, verlegt und gearbeitet. Im Juli 2026 war es dann so weit: Rund 430 Geothermiebohrungen wurden erfolgreich abgeschlossen und die Sonden im Untergrund installiert.

Was dahintersteckt? Künftig soll die Energie aus dem Erdreich dabei helfen, das Areal nachhaltig zu heizen und zu kühlen. Dafür werden Tiefensonden mit Wärmepumpen kombiniert. Die konstanten Temperaturen im Untergrund machen es möglich, Gebäude effizient mit Wärme und Kälte zu versorgen und gleichzeitig fossile Energieträger einzusparen.

Und was passiert jetzt?

Nach Abschluss der Bohrarbeiten wurden alle Bohrstellen fachgerecht verschlossen und die vorübergehend genutzten Flächen wiederhergestellt. Die nächsten Teile der Energieerzeugungsanlage folgen in den kommenden Projektphasen.

Auch optisch soll bald wieder alles beim Alten sein: Im Herbst werden die beanspruchten Flächen wieder begrünt. Wegen der hohen Temperaturen und der trockenen Sommermonate wäre eine Ansaat derzeit nicht ideal. Im Herbst sind die Bedingungen dafür deutlich besser.

© Klaus Vyhnalek

Klimafreundliche Energie für das Areal

Die Erzeugungsanlage auf Basis von Tiefensonden und Wärmepumpen wird künftig einen wesentlichen Anteil des Wärme- und Kältebedarfs am Otto Wagner Areal abdecken. Durch die Nutzung der konstanten Temperaturen im Untergrund können die Gebäude effizient beheizt und gekühlt werden. Dadurch werden fossile Energieträger ersetzt, Emissionen reduziert und die Energieautarkie des Areals deutlich erhöht.

In Verbindung mit Photovoltaik auf den Pavillondachflächen trägt der hohe Anteil erneuerbarer Energie zugleich zu langfristig stabileren Energiekosten bei. Das Projekt unterstützt damit sowohl die Klimaziele der Stadt Wien als auch die nachhaltige und wirtschaftliche Entwicklung des Otto Wagner Areals.

Hier geht es zu einem Kurzvideo über die Arbeiten: https://www.owa-wien.at/das-bauprojekt/detail/erneuerbare-energie

Über das Otto Wagner Areal

Das Otto Wagner Areal ist mehr als ein historisches Jugendstilensemble: Es ist ein Stück Wiener Geschichte und gleichzeitig ein Ort, der sich gerade neu erfindet.

Seit 1907 prägen mehr als 50 Pavillons das weitläufige Areal. Seit 2023 wird das Kernareal Schritt für Schritt saniert und weiterentwickelt. Dabei trifft Historisches auf moderne Ideen: denkmalgerechte Gebäudesanierungen, Photovoltaik, nachhaltige Energieversorgung und neu gedachte Wege, auf denen Fußgänger*innen Vorrang haben.

Doch bei all den Veränderungen bleibt eines im Mittelpunkt: Der besondere Charakter des Areals soll erhalten bleiben. Dazu gehören die denkmalgeschützten Gebäude genauso wie die wertvollen Grünflächen und die Gedenkfunktion des Ortes.

Gleichzeitig soll hier etwas Neues entstehen: ein lebendiger Ort für Bildung, Kultur, Wissenschaft, Technologie und Forschung – mit Raum für Innovation, Austausch und Gemeinschaft.

Das Ziel? Die Geschichte des Ortes bewahren und gleichzeitig eine neue Kultur des Miteinanders schaffen.