Frostige Wetter-Prognose für Osterferien: Schnee und Wind bleiben hartnäckig

Die Ferien haben begonnen, doch das Wetter in Österreich zeigt sich vorerst von seiner ungemütlichen Seite. Statt Frühlingsgefühlen warten auf viele Regionen jetzt Regen, Wind und sogar Schnee.

Schon am Sonntag sieht es in den meisten Teilen des Landes unbeständig aus, da verbreitet mit Regen oder Schnee zu rechnen ist. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei zwischen 400 und 700 Metern Seehöhe. Laut Informationen der GeoSphere Austria bleibt lediglich die Alpensüdseite wetterbegünstigt, wo es trocken bleibt und sich gelegentlich die Sonne zeigt. In exponierten Lagen kann der Wind am Sonntag zudem teils stürmisch wehen. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus 3 und plus 5 Grad, während tagsüber Höchstwerte von 3 bis 12 Grad erreicht werden.

Kaltfront erreicht den Norden

In der neuen Woche trifft am Montag eine weitere Kaltfront aus Nordwesten auf Österreich. Besonders an der Alpennordseite und im Norden ist mit zahlreichen Schauern zu rechnen, wobei in Staulagen am Abend und in der Nacht teils kräftiger Schnee fallen kann. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 800 Metern. Während es im äußersten Osten und Süden zunächst noch länger sonnig und weitgehend trocken bleibt, erreichen die Tageshöchsttemperaturen landesweit bis zu 11 Grad.

Grauer Dienstag im Westen

Auch am Dienstag sorgt tiefer Luftdruck für trübe Aussichten, wobei es vor allem im Westen den ganzen Tag grau bleiben und anhaltend schneien soll. Die Schneefallgrenze sinkt dabei bis in tiefe Lagen ab und liegt maximal bei 600 Metern. In den restlichen Landesteilen lockern die Wolken zeitweise auf, doch auch dort sind Regen- oder Schneeschauer möglich. Am trockensten bleibt es erneut im Süden. Die Temperaturen klettern nach frostigen Werten in der Früh auf maximal 1 bis 10 Grad am Nachmittag.

Schneeflocken zur Wochenmitte

Dicht bewölkt und mit Niederschlag geht es am Mittwoch vor allem im Bergland weiter, wobei die Schneefallgrenze zwischen 400 und 800 Metern liegt. Während im nördlichen Flachland am Vormittag noch kurze sonnige Momente möglich sind, bringt die zweite Tageshälfte viele Wolken sowie vereinzelte Regentropfen und Schneeflocken. Im Süden zeigt sich am Nachmittag hingegen öfter die Sonne bei weitgehender Trockenheit. Die Werte schwanken zwischen minus 4 Grad in der Früh und bis zu 11 Grad am Tag.

Sonne im Süden erwartet

Am Donnerstag zeigt sich die Wetterlage zweigeteilt: Während im Süden und Südosten die Sonne scheint und es trocken bleibt, überwiegt von Tirol bis Niederösterreich eine dichte Wolkendecke mit Niederschlägen. Die Schneefallgrenze steigt auf 700 bis 1000 Meter an. Die Temperaturen werden milder und erreichen im Laufe des Tages Werte zwischen 7 und 13 Grad.