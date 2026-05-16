Zu jung: Nationalbibliothek lässt 12-Jährige nicht rein

Das sorgt doch bei vielen für Stirnrunzeln. Einem 12-jährigen Mädchen und ihrem Vater wurde heute der Eintritt in die Nationalbibliothek in Wien verwehrt. Die skurrile Begründung: Das Mädchen sei zu jung.

Kann man zu jung für eine Bibliothek sein? In Wien geht das offenbar.

Erst ab 15 Jahren

Einem 12-jährigen Mädchen wurde heute der Eintritt in die altehrwürdige Nationalbibliothek im Herzen von Wien verwehrt. Ihr Vater, der mit seiner Tochter vor Ort war, berichtete, dass er seiner Tochter die ÖNB nicht zeigen durfte, weil der Eintritt erst ab 15 Jahren sei. Nur in den Prunksaal habe man gedurft. Schön und gut, aber das Mädchen wollte die Bibliothek sehen.

"Wir waren sehr enttäuscht"

Über die sozialen Netzwerke wandte sich der enttäuschte Vater direkt an die Nationalbibliothek und schrieb: "Was bitte soll dieser Schwachsinn? Wir diskutieren tagein-tagaus darüber, wie wichtig Bildung ist, wie wichtig es ist, dass junge Menschen großartige Literatur entdecken, dass sie forschen und sich von Büchern begeistern lassen." Und dann lasse man seine Tochter, die seit Jahren Bücher begeistert sei, nicht in die Bibliothek.

"Was soll das für einen Sinn haben? Wir waren sehr enttäuscht," schimpfte der Vater.