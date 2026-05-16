Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Ringsperre
© Zeidler

ESC-Aufreger

Riesenwirbel: Ring gesperrt, aber Stadt ist komplett leer

Von
16.05.26, 13:59
Teilen

Der Eurovision Song Contest sorgt am Samstag in Wien auch für jede Menge Verkehrschaos. Eine Maßnahme sorgt wetterbedingt  für besonders viel Aufregung. 

In der vergangenen Woche wurde Wien zur ESC-Hauptstadt. An jeder Ecke wurde das Song-Contest-Feeling verbreitet. Vor allem am Rathausplatz war die Vorfreude riesig. Das große Public Viewing sollte tausende ESC-Fans anlocken.

Doch die Veranstalter haben ihre Rechnung wohl ohne das Wetter gemacht. Denn die ganze Woche über war es kalt und verregnet. Für die Gastronomen ein herber Verlust, wie mehrere Branchenkenner berichten. Ein Standplatz am Rathausplatz war ein kostspieliges Unterfangen, aufgrund der miserablen Wetterlage blieb der große Ansturm und somit auch der erhoffte Umsatz aus. Die Folge: Ein großes Verlustgeschäft.

Nur 70.000 kamen am Rathausplatz

Bis Donnerstag kamen nur insgesamt 70.000 Besucher zur größten ESC-Rahmenveranstaltung der Stadt. Die letzte Hoffnung war der Finaltag, doch auch der Samstag ist kühl und vor allem sehr verregnet. Der Ansturm auf den Rathausplatz blieb zumindest am Nachmittag aus.

Lesen Sie auch

Das sorgte allerdings für großen Unmut bei vielen Wienern. Denn aus Sicherheitsgründen wurde schon im Vorfeld der Beschluss gefasst, den Ring von der Operngasse bis zum Schottentor ab 12 Uhr komplett zu sperren. Wo ansonsten Autos und Straßenbahnen für regen Betrieb sorgen, herrschte am Samstag gähnende Leere.

Ab 14 Uhr sollte am Rathausplatz das Rahmenprogramm beginnen, doch der Andrang blieb bei den unfreundlichen Bedingungen aus. Eine Farce für den Bürger, der großräumig ausweichen musste, um sein Wunschziel zu erreichen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen