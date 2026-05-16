ESC: Yuval Raphael unterstützt Noam Bettan in Wien

Nach ihrem bewegenden Auftritt bei der Chanukka-Gala im Dezember feiert die israelische ESC-Ikone und Nova-Überlebende ihre hochemotionale Rückkehr nach Wien.

Im vergangenen Jahr rührte die israelische Sängerin und Nova-Überlebende ein Millionenpublikum zu Tränen. Heuer kehrt sie nach Wien zurück – nicht nur als emotionale Stütze für den aktuellen Act Noam Bettan, sondern auch als kreativer Kopf hinter den Kulissen. Ein Streifzug durch die Wiener Innenstadt im Zeichen des Neubeginns.

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Wer die sozialen Netzwerke dieser Tage aufmerksam verfolgt, kommt an den herzerwärmenden Eindrücken aus der Bundeshauptstadt kaum vorbei: Yuval Raphael, Israels ESC-Ikone des Jahres 2025, postet fleißig und sichtlich inspiriert aus dem Herzen Wiens.

Für die 25-jährige Künstlerin ist es eine Rückkehr an einen Ort, der für sie bereits im vergangenen Winter eine ganz besondere Bedeutung einnahm. Nachdem sie im Dezember bei der feierlichen Chanukka-Gala das Wiener Publikum verzauberte, führt sie ihr Weg heuer erneut an die Donau. Der Anlass könnte kaum größer sein: Der Eurovision Song Contest 2026 gastiert in Österreich, und Raphael ist mittendrin.

Ein Überlebenskampf, der die Welt bewegte

Hinter der strahlenden Präsenz der jungen Musikerin verbirgt sich eine Lebensgeschichte von unvorstellbarer Tragweite. Yuval Raphael ist eine der Überlebenden des verheerenden Massakers beim Nova-Musikfestival vom 7. Oktober 2023. In einem zutiefst intensiven und bewegenden Interview, das im Rahmen ihres aktuellen Wien-Aufenthalts entstand, gewährt sie Einblicke in jene dunkelsten Stunden ihres Lebens.





Sie schildert den traumatischen Überlebenskampf, in dem sie sich über mehrere Stunden hinweg unter dem Körper einer anderen Person totstellen musste, um den Terroristen zu entkommen – eine Grenzerfahrung, die sie zeitlebens prägen wird. Das hochempathische Wiedersehen mit ihren Eltern nach diesem Horror markierte den Beginn eines langen Weges der Heilung, den sie vor allem durch die Musik fand.

Aus diesem tiefen Trauma erwuchs eine monumentale kreative Kraft. Mit ihrer berührenden Ballade „New Day Will Rise“ sang sie sich beim ESC 2025 in Basel in die Herzen der Menschen, gewann das weltweite Publikumsvoting und sicherte sich den sensationellen zweiten Platz.

Die kreative Triebfeder hinter den Kulissen

In diesem Jahr schlüpft Raphael in eine neue, nicht minder bedeutende Rolle. Sie ist als elementare Unterstützung für den diesjährigen israelischen Vertreter, Noam Bettan, nach Wien gereist. Doch ihre Präsenz erschöpft sich keineswegs im reinen Support: Raphael beweist einmal mehr ihr außergewöhnliches Gespür für Melodie und Text. Hinter der aktuellen Komposition stehen Nadav Aharoni und Tzlil Kalifi, die die Musik schrieben – die tiefgründigen Texte wurden jedoch zusätzlich von Yuval Raphael beigesteuert.

Die Synergie dieses eingespielten Teams verspricht auch heuer, die Massen in der Wiener Stadthalle emotional zu packen und musikalische Akzente auf höchstem Niveau zu setzen.

Ein „neuer Tag“ am Wiener Graben

Wie intensiv und bildgewaltig Raphaels Beziehung zur österreichischen Hauptstadt mittlerweile ist, zeigt das jüngste Videomaterial ihres Besuchs. In bewusster Anlehnung an ihren Vorjahres-Erfolgshit steht das aktuelle filmische Porträt sinngemäß unter dem programmatischen Titel „Ihr neuer Tag – in Wien“.