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Linda Lampenius und Pete Parkkonen aus Finnland
© Eurovision

Zitterspiel

Wetten: Dreikampf zwischen Finnland, Australien & Griechenland

Von
16.05.26, 12:00
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Hochspannung vor dem Song Contest-Finale: Die Finnen gelten als große Wett-Favoriten, aber auch Australien und Griechenland dürfen sich Chancen ausrechnen. Die Buchmacher lagen ja schon 2024 und 2025 falsch. 

Geht es nach den Wettquoten, dann steht das Ergebnis des 70. Song Contest bereits fest: Die Finnen gewinnen! Für Linda Lampenius und Pete Parkkonen und ihr eindrucksvolles Pop-Klassik-Crossover „Liekinheitin“ führen die Buchmacher aktuell eine Siegesquote von 40 Prozent. Platz 2 geht an die australische Pop-Diva Delta Goodrem (15 %). Auf Bronzekurs wird der griechische Wirbelwind Akylas geführt (9 %).

Wetten: Dreikampf zwischen Finnland, Australien & Griechenland
© Facebook

Wetten: Dreikampf zwischen Finnland, Australien & Griechenland
© Getty Images

Australien (o.) liegt auf Platz 2. Knapp vor Griechenland (u.) 

Wetten: Dreikampf zwischen Finnland, Australien & Griechenland
© Getty Images

Allesamt Richtwerte, denn selbst wenn die Wettbüros oft richtig lagen (Ukraine, 2022) und heuer bei beiden Semifinal-Runden jeweils die 10 Finalisten richtig hatten, so gab’s zuletzt doch zwei grobe Fehleinschätzungen: 2024 holte nicht Wett-Favorit Baby Lasagna (Kroatien), sondern der Schweizer Nemo den Sieg.

Wetten: Dreikampf zwischen Finnland, Australien & Griechenland
© Sveriges Television AB/SVT
 

Wetten: Dreikampf zwischen Finnland, Australien & Griechenland
© Getty Images

Noch krasser war der „Wett-Irrtum“ im Vorjahr: Da gingen ja die Schweden KAJ mit einer gefühlt uneinholbaren Siegeschance von 50% ins Rennen und wurden dann nicht nur von unserem JJ, der mit nur 26% fast schon als chancenlos galt, sondern auch noch von Israel und Estland übertrumpft.

Wetten: Dreikampf zwischen Finnland, Australien & Griechenland
© ORF

Heuer schaut es für Österreich freilich nicht so rosig aus: Unser Cosmó liegt ja nur auf dem 25. und letzten Platz. Siegeschance unter 1 Prozent. Hoffentlich liegen die Buchmacher auch da falsch.

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