Bein durch: Horror-Diagnose für Kanada-Star fix

Kanadas historischer erster WM-Triumph gegen Katar wird von einer schweren Verletzung überschattet. Mittelfeldspieler Ismael Koné hat sich schwer verletzt, die Diagnose bringt traurige Gewissheit.

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Bittere Nachrichten für Ismael Koné und das kanadische Nationalteam bei der Weltmeisterschaft. Beim historischen ersten WM-Triumph der Geschichte von Gastgeber Kanada über Katar kam es zu einer folgenschweren Szene. Assim Madibo foulte den Kanadier so unglücklich, dass eine schwere Verletzung direkt für alle Beteiligten auf dem Platz erkennbar war. Das Spiel wurde durch diesen Schockmoment komplett überschattet.

© EPA

Schwere Diagnose nach Foul

Nun herrscht traurige Klarheit über die genaue Diagnose des kanadischen Mittelfeldspielers. Wie der Journalist Fabrizio Romano auf der Plattform "X" teilt, hat sich der 24-jährige Ismael Koné eine Fraktur der Tibia (Schienbein) sowie der Fibula (Wadenbein) zugezogen. Der Nationalspieler befindet sich bereits mit der Unterstützung seiner Mutter im Spital, wo er sich in Kürze einem notwendigen medizinischen Eingriff unterziehen muss.

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Monatelange Pause für Koné

Für den kanadischen Kicker ist das Turnier damit vorzeitig beendet. Die Weltmeisterschaft ist für ihn gelaufen, da nach diesem schweren Foul mit einer Ausfallzeit von vier bis fünf Monaten gerechnet wird. Für Kanada ist der Ausfall des Mittelfeldstars ein riesiger Rückschlag im weiteren Turnierverlauf.