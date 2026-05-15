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Jetzt ist es fix! Cosmo ist bei den Wetten Letzter
© APA

Droht die Pleite?

Jetzt ist es fix! Cosmo ist bei den Wetten Letzter

15.05.26, 06:33
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Aserbaidschan ist beim Song Contest raus - somit droht am Samstag die Mega-Pleite. Alle Wettanbieter führen Österreich nun am letzten Platz! 

Das Song Contest Finale steht. Am Donnerstag qualifizierten sich im packenden zweiten Semifinale die letzten 10 Länder. Natürlich auch die Favoriten Dänemark, Norwegen und Australien. Dafür war für die Schweiz, Luxemburg, Armenien und Lettland Endstation. Und wie erwartet auch für Aserbaidschan. Das bringt jetzt unseren Cosmo in die Bredouille: Denn jetzt liegt Österreich wie befürchtet bei den Wetten am letzten Platz!

Alle Wettanbieter führen es nun schwarz auf weiß: Platz 25 Austria. Siegeschance unter 1 Prozent. Dafür aber rund der 500-fache Gewinn. Droht uns am Samstag wieder die ganz große Pleite? Beim letzten Heimspiel 2015 wurden The Makemakes ja mit 0 Punkten abgewatscht.

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