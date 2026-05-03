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KLASSIKER! Autokino in Groß‑Enzersdorf startet am 9. Mai
© Autokino

Comeback

KLASSIKER! Autokino in Groß‑Enzersdorf startet am 9. Mai

03.05.26, 11:53
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Gute Nachrichten für alle Filmfans: Das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf startet am 9. Mai in die neue Saison – und die wird größer als je zuvor! 

Nach dem Mega-Andrang 2025 haben die Betreiber reagiert: Statt nur samstags gibt es ab Juli auch Freitags- und Sonntagsvorstellungen. In Spitzenzeiten sogar bis zu fünf Tage pro Woche! Insgesamt 50 Öffnungstage sind für 2026 geplant.

Kino wie damals – zum Schnäppchenpreis!

Unter der Woche lockt das Motto „Kino wie damals" mit ermäßigten Tickets und freier Platzwahl. Betreiber Markus Cepuder verspricht echtes Retro-Kinofeeling.

Kein Auto? Kein Problem!

Zu Fuß, mit dem Rad oder Motorrad – jeder ist willkommen! Liegestühle stehen bereit, der Sonnenuntergang ist gratis.

Die Highlights im Überblick

9. Mai: Saisonstart mit DJ-Set
Ab 1. Juli: „Minions & Monster"
Ab 30. Juli: „Spider-Man: Brand New Day"
Jeden Freitag in den Sommerferien: Filmklassiker
Jeden Sonntag: Originalversion

Schnell sein lohnt sich – die Tickets sind erfahrungsgemäß ruckzuck weg!

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