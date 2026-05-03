Die Vorarlbergerin Andrea Gerold stellte bei den zweitägigen Wettkämpfen einen neuen Rekord auf.

Wien/Wiener Neudorf. Österreich hat eine neue Speed Puzzle-Meisterin: Bei den zweitägigen nationalen Titelkämpfen in Wiener Neudorf in Niederösterreich sicherte sich die Vorarlbergerin Andrea Gerold den Titel im Einzelbewerb - und stellte mit 37 Minuten und zwölf Sekunden für ein Puzzle mit 500 Teilen auch gleich einen neuen nationalen Rekord auf. "Ich wusste, dass ich schnell sein kann, wenn alles passt – mit einem Sieg habe ich aber nicht gerechnet", freute sich die Kindergartenpädagogin.

Insgesamt nahmen 493 Personen aus ganz Österreich an der Meisterschaft am Freitag und Samstag teil. Gepuzzelt wurde in den Disziplinen Einzel, Paar und Team mit Motiven des Herstellers und Hauptsponsors Ravensburger. Gerold setzte sich dabei gegen die amtierende Vizemeisterin Magdalen Greunz aus Graz (39 Minuten und 43 Sekunden) sowie die drittplatzierte Anna Egger aus Villach (39 Minuten und 51 Sekunden) durch. Die Vorjahressiegerin Verena Klauser aus Wien war aufgrund einer Babypause nicht am Start.

"Freue mich auf ein Puzzle zum Entspannen"

Zu trainieren begonnen hat die neue Meisterin erst zu Silvester, nachdem sie zufällig von den Staatsmeisterschaften erfahren hatte: Zuerst legte sie drei bis vier Puzzles pro Woche, vor der Meisterschaft dann eines am Tag. "Zuletzt war es schon fast eine Sucht, jetzt freue ich mich wieder auf ein Puzzle zwischendurch zum Entspannen", so Gerold.

Den Paarbewerb bei den Titelkämpfen gewann Magdalen Greunz gemeinsam mit Julia Hildebrandt mit einer Zeit von 25 Minuten und 35 Sekunden. Im Teambewerb setzte sich das Quartett "Pick up the pieces" rund um Karin Klauser durch.

Team-Bewerb: Das Quartett "Pick up the pieces" mit Titelverteidigerin Karin Klauser (rechts im Bild), Julia Kraus, Katharina Sturm und Anna Egger holte sich Platz 1. © Ravensburger

Gestiegenes Niveau

Veranstalter und Sponsoren freuten sich über das gestiegene Leistungsniveau der Szene. "In allen Bewerben haben nicht nur die Siegerinnen mit den neuen österreichischen Bestzeiten, sondern alle Teilnehmenden gezeigt, wie schnell die Speed Puzzling Community innerhalb des letzten Jahres geworden ist", so Verena Lanzinger, Obfrau des Puzzlevereins Österreich, und Doris Kornitzer von Ravensburger. Die Weltmeisterschaft folgt im September in Spanien.