Preise, Tickets und Öffnungszeiten für die Wiener Badesaison

Die Badesaison in Wien hat offiziell begonnen. Pünktlich zu den ersten warmen Tagen öffnen die städtischen Freibäder ihre Pforten. Badegäste dürfen sich heuer über ein altbekanntes Ticket freuen.

Wien. Insgesamt zehn städtische Frei-, neun Kombi- und elf Familienbäder stehen den Badegästen in Wien wieder zur Verfügung. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Anlagen in den vergangenen Tagen auf die neue Badesaison vorbereitet. Eine zentrale Neuerung ist die Wiedereinführung der Monatskarte, die das bestehende Sortiment an Dauerkarten ergänzt. Dieses Ticket-Modell war zuletzt im Jahr 2021 abgeschafft worden. Frühschwimmen ist auch in diesem Sommer in den Schwimmhallen möglich, die entsprechenden Tickets können online erworben werden.

Regeln für die Kombibäder

In den Kombibädern Simmeringer Bad, Ottakringer Bad, Großfeldsiedlungsbad und Donaustädter Bad wird der Ticketverkauf ausschließlich an die Freibadkassa verlegt. Der Zugang zur Schwimmhalle ist nur über den Freibereich möglich, auch die Umkleiden sind ausschließlich dort geöffnet. Die Saunaabteilungen dieser Anlagen bleiben bis Sonntag, 13. September, geschlossen. Komplett gesperrt sind hingegen die Schwimmhallen und Saunen im Hietzinger sowie im Döblinger Bad aufgrund von Sanierungsarbeiten, die jeweiligen Freibereiche sind jedoch uneingeschränkt nutzbar. Im Jörgerbad sind die Schwimmhalle und die Sauna ab 6. Juli wegen Sanierungen gesperrt. Der Freibereich wird jedoch bereits für die Baustellenvorbereitungen benötigt und bleibt vorerst geschlossen.

Öffnungszeiten in den Familienbädern

Die Familienbäder passen ihre Öffnungszeiten im Laufe des Sommers in vier Etappen an: Bis Freitag, 15. Mai, haben sie von 13:00 bis 18:30 Uhr geöffnet. Von Samstag, 16. Mai, bis Dienstag, 30. Juni, bleiben die Tore von 13:00 bis 19:30 Uhr auf. Im Hochsommer von Mittwoch, 1. Juli, bis Montag, 31. August, können Gäste von 10:00 bis 19:30 Uhr schwimmen. Von Dienstag, 1. September, bis Sonntag, 13. September, werden die Zeiten wieder auf 13:00 bis 18:30 Uhr reduziert. Saisonbäder schließen am Sonntag, 14. Juni, und öffnen erst wieder am Sonntag, 13. September.

Längere Öffnungszeiten im Test

Im Strandbad Alte Donau wird in dieser Badesaison zudem ein Pilotprojekt gestartet: Von Samstag, 20. Juni, bis Sonntag, 2. August, verlängern sich die Öffnungszeiten bei Schönwetter auf 20:30 Uhr. Im Strandbad Gänsehäufel wird ab Anfang Juni ein separater, elektronischer Check-in für Inhaber von Dauer- und Onlinekarten eingerichtet, um Wartezeiten zu verkürzen.

Preise für die Freibäder

Kinder der Jahrgänge 2020 bis 2026 haben kostenlosen Eintritt. Für ältere Kinder (Jahrgänge 2012 bis 2019) kostet das Ticket 2,80 Euro, Jugendliche (2008 bis 2011) zahlen 4,60 Euro. Ein reguläres Erwachsenenticket (Jahrgang 2007 und älter) beläuft sich auf 8,10 Euro, ermäßigt sind es 6,10 Euro. Eine Familienkarte für einen Erwachsenen und ein Kind kostet 9,60 Euro. Wer erst am Nachmittag ab 13:00 Uhr ins Freibad möchte, zahlt 6,40 Euro, das Ticket für das Frühschwimmen (6.45 bis 7.50 Uhr, Schwimmhalle) kostet 2,60 Euro. Eine Kabinenaufzahlung beträgt 3,60 Euro. Sämtliche Online-Tickets sowie weitere Details zur Badesaison stellt die Stadt online auf wien.gv.at zur Verfügung.