Suche nach vermisstem Taucher im Burgenland fortgesetzt

Am Neufelder See (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist am Sonntag in der Früh die Suche nach einem vermissten Taucher fortgesetzt worden.

Der Mann war Samstagmittag zu einem Tauchgang aufgebrochen, kam dann aber nicht mehr zurück. Die Einsatzkräfte suchten am Sonntag seit 5 Uhr in der Früh weiter nach ihm, so das Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt Umgebung.

Der als erfahren und sicherheitsbewusst geltende Taucher war zu Mittag ins Wasser gegangen. Die Alarmierung erfolgte dann kurz vor 16 Uhr. Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehr Neufeld an der Leitha, der Feuerwehr-Tauchdienst Burgenland und die Österreichische Wasserrettung. Der See wurde auch mittels Sonargerät großflächig abgesucht. Gegen Mitternacht wurde die Suche unterbrochen und am Sonntag fortgesetzt.