Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Burgenland
Taucher
© Getty Images (Symbolbild)

Im Neufelder See

Suche nach vermisstem Taucher im Burgenland fortgesetzt

03.05.26, 07:54
Teilen

Am Neufelder See (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist am Sonntag in der Früh die Suche nach einem vermissten Taucher fortgesetzt worden.

Der Mann war Samstagmittag zu einem Tauchgang aufgebrochen, kam dann aber nicht mehr zurück. Die Einsatzkräfte suchten am Sonntag seit 5 Uhr in der Früh weiter nach ihm, so das Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt Umgebung.

Der als erfahren und sicherheitsbewusst geltende Taucher war zu Mittag ins Wasser gegangen. Die Alarmierung erfolgte dann kurz vor 16 Uhr. Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehr Neufeld an der Leitha, der Feuerwehr-Tauchdienst Burgenland und die Österreichische Wasserrettung. Der See wurde auch mittels Sonargerät großflächig abgesucht. Gegen Mitternacht wurde die Suche unterbrochen und am Sonntag fortgesetzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen