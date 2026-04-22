Senior:innentag 2026 im Wiener Rathaus

Im Wiener Rathaus konnten sich am Mittwoch Senioren kostenlos über Themen wie Wohnen 60+, Pflege und Betreuung, Verkehr und Mobilität, Digitalisierung, Sicherheit, Ehrenamt und vieles mehr informieren.

Im Wiener Rathaus wurde die Vielfalt für ältere Menschen sichtbar gemacht: Der Senior:nnentag war mit über 60 Ausstellern und mehr als 3.800 Besuchern zentrale Treffpunkt für Bürger im Pensionsalter.

© Wien für Senior:innen

Zwischen 11 und 17 Uhr standen Information und individuelle Beratung zu Themen wie Pflege und Betreuung, Wohnen im Alter, Mobilität und Verkehr, Digitalisierung, Sicherheit, ehrenamtliches Engagement sowie Freizeitangebote im Fokus. Ergänzt wurde das Angebot durch ein abwechslungsreiches Bühnen- und Rahmenprogramm. Organisiert wurde der Senior:innentag von Sabine Hofer-Gruber, der Senior:innenbeauftragten der Stadt Wien, gemeinsam mit ihrem Team "Wien für Senior:innen" im Fonds Soziales Wien (FSW).

"Der Senior:innentag ist ein echtes Schaufenster für das Leben in unserer Stadt. Ob Beratung oder einfach nur ein nettes Gespräch - hier sieht man die vielen unterschiedlichen Angebote für ältere Generationen. Solche Orte der Begegnung machen Wien aus und verdeutlichen, warum unsere Stadt so lebenswert ist", betonte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Bedeutung dieser Veranstaltung.