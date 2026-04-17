„Der Teufel trägt Prada 2“: Ist das der schlaueste PR-Coup aller Zeiten?

Mit der Hilfe von Anne Hathaway, Meryl Streep und Anna Wintour macht Disney meisterhaft vor, wie man einen Hype kreiert.

Kann der Film halten, was der Hype verspricht? Bis wir das wissen, müssen wir noch ein bisschen abwarten: „Der Teufel trägt Prada 2“ kommt am 30. April in unsere Kinos (mit MADONNA können Sie schon am 29. April den Hit-Film genießen, siehe Gewinnspiel) und die Erwartungen sind groß. Sehr groß. Die gigantische Inszenierung, mit der das Kult-Sequel beworben wird, setzt die Latte wirklich hoch.

Anne Hathaway und Meryl Streep kehren mit einem Medienrummel zurück, der alle Dimensionen, die wir bisher kannten, sprengt – der Unterhaltungskonzern Disney, der hinter der Produktion steht, hat ein wahres Meisterwerk der PR geschaffen.

Frühstart

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Losgegangen ist es lange, bevor der Startschuss für das Projekt überhaupt gefallen ist. Geschickt wurden Spekulationen über ein Comeback des Blockbusters aus dem Jahr 2006 ins Rollen gebracht, als Hollywood-Größe Meryl Streep, begleitet von ihren beiden Assistentinnen aus dem Kultfilm – Anne Hathaway und Emily Blunt –, im Februar 2024 bei den SAG Awards auftrat. Fünf Monate später folgte dann endlich die er lösende Nachricht: „Der Teufel trägt Pra da 2“ wird Realität! Knapp ein Jahr danach, im Juni 2025, starteten die Dreharbeiten und Paparazzi-Bilder vom Set gingen um die Welt.

Kann es ein Zufall sein, dass die Fotografen stets bereitstanden, wenn Anne und Meryl in fabelhaften Outfits durch die Straßen New Yorks flanierten? Kaum. Der erste Blick auf Hathaway, der neueste Designer, dessen Kreationen es in eine Szene geschafft haben, der nächste Star, der dazugestoßen ist – es war perfekt orchestriert und schürte das Interesse.

Die Neugier wächst

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Spärlich gestreute Informationen, ein Trailer, der mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet: Jeder noch so kleine Schnipsel, den wir zu sehen bekommen, trug zum globalen Hype bei. Einer der allergrößten Geniestreiche war es aber, Anna Wintour ins Boot zu holen, die legendäre Vogue-Chefin, auf der Meryl Streeps Figur Miranda Priestley basiert. Als Wintour bei den diesjährigen Oscars mit Anne Hathaway den Preis für das beste Kostümdesign überreichte, spielte sie „Der Teufel trägt Prada“, bewies damit Humor – und die Welt war begeistert.

Der größte Coup

Und dann das: Miran da und Miranda auf dem Cover der US Vogue! Die beiden Ikonen Anna Win tour und Meryl Streep setzten sich zum Talk über Macht, Mode, Freundschaft und weibliche Stärke zusammen. Natürlich auch über „Der Teufel trägt Prada“. Dazu kommt eine Premieren-Tour, die Anne Hathaway und Meryl Streep einmal um die Welt führt. Jeden Tag eine neue Geschichte – und die Vorfreude wächst.