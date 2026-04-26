Sarah Ferguson: In DIESEM heimischen Luxus-Resort versteckt sie sich

Sarah Ferguson ist in Altaussee untergetaucht. Jetzt wurde ihr Aufenthaltsort im österreichischen Wellness-Tempel bekannt und die 66-Jährige sucht nun dringend ein neues Versteck.

Sarah Ferguson hat nach der Enthüllung ihres geheimen Rückzugsorts in Altaussee die Flucht ergriffen. Seit Samstag soll sie laut Insidern verzweifelt nach einer neuen Bleibe suchen, um wieder unter dem Radar zu verschwinden. Fast einen Monat lang hielt sie sich in einem Luxus-Appartement im Mayrlife-Wellness-Spa bei Salzburg auf, um dem medialen Sturm in London zu entkommen. Nachdem Fotos von ihr in der Nähe des Resorts veröffentlicht wurden, gilt ihr Rückzugsort nun als kompromittiert.

Noch eine Fergie: Sarah Ferguson beehrte die Golden Globes mit ihrem durchlauchten Erscheinen. © EPA/APA

Rückzug am Seeufer

In ihrem Chalet mit Blick auf den See lebte die Herzogin völlig zurückgezogen. Sie verließ ihre Unterkunft kaum und bestellte ihre Mahlzeiten ausschließlich per Zimmerservice. Zu ihren Favoriten zählten dabei Bresaola-Schinken mit Mozzarella sowie Hühnerbrust. Obwohl das Resort für seine Wanderwege und Tennisplätze bekannt ist, wurde Ferguson dort nie beim Sport oder auf Spazierwegen gesichtet. Ihr Kontakt zur Außenwelt war auf ein absolutes Minimum reduziert.

Sorge um mentale Gesundheit

Trotz der räumlichen Isolation steht die 66-Jährige in engem telefonischem Kontakt mit ihren Töchtern, den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie. Diese sollen sich zunehmend Sorgen um den psychischen Zustand ihrer Mutter machen. Finanziert wurde der Aufenthalt im 2.300 Euro teuren Spa möglicherweise durch ihre guten Kontakte zu den Eigentümern, Dr. Dieter Resch und Natascha Sommerer, der Tochter des ehemaligen Vizekanzlers Hannes Androsch. Sommerer und Ferguson lernten sich bereits bei einem früheren Aufenthalt kennen.

Spekulationen über Millionendeal

Sarah Ferguson und Andrew © Getty

Wie Ferguson den teuren Aufenthalt in Österreich tatsächlich bezahlt hat, bleibt ein Rätsel. Experten vermuten jedoch eine neue Einnahmequelle hinter der Reise. Gerüchten zufolge soll sie einen millionenschweren Buchvertrag über ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein unterzeichnet haben. Ein solches Enthüllungsbuch könnte der Grund für ihre aktuelle Sorge vor der US-Justiz und das dringende Bedürfnis nach absoluter Privatsphäre sein. Es wird erwartet, dass sie nun auf die Hilfe wohlhabender Kontakte angewiesen ist.