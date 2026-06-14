Royaler Regelbruch während "Trooping the Colour"

Bei der Militärparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. kam es zu einem royalen Fauxpas.

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Ausgerechnet der 90-jährige Herzog von Kent zückte auf dem Palastbalkon sein Smartphone und brach damit eine eiserne Regel des Königshauses.

Die Bilder vom Balkon des Buckingham Palastes gehen um die Welt. Während die anderen hochrangigen Mitglieder der Königsfamilie sich angeregt unterhielten und dem Volk zuwinkten, griff Edward, der Herzog von Kent, plötzlich in die Tasche. Vor den Augen tausender Zuschauer und Kameras holte der 90-Jährige seelenruhig sein Mobiltelefon heraus. Ein klarer Bruch der royalen Etikette, denn persönliche technische Geräte dürfen bei derart offiziellen Anlässen eigentlich nicht sichtbar genutzt werden.

© WireImage

Dienstältester Royal überrascht die Beobachter

Ausgerechnet der Herzog von Kent, der als einer der dienstältesten Royals gilt, wich bei der Parade von dieser traditionellen Zurückhaltung ab. Für den Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist es der erste öffentliche Vorfall dieser Art. Während Prinz William in der Vergangenheit bereits beim privaten Filmen von Fußballfeiern mit dem Handy gesehen wurde, ist ein Smartphone-Auftritt auf dem Balkon des Palastes eine Premiere.

Schwieriges Jahr für den Herzog

Der Auftritt auf dem Balkon war für den Herzog ohnehin ein besonderer und emotionaler Moment. Erst im vergangenen September musste er einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Seine Ehefrau Katharine starb im Alter von 92 Jahren. Seitdem ist der Royal Witwer.

Ob König Charles den kleinen Fehltritt seines Cousins rügen wird, bleibt unklar. Palast-Insider gehen jedoch davon aus, dass der Monarch bei dem 90-jährigen Witwer Nachsicht walten lässt.