Royales Schaulaufen bei Hochzeit von Peter Phillips

Der britische Königspalast feiert: Peter Phillips und Harriet Sperling haben sich in England das Jawort gegeben. Neben König Charles besuchten auch William und Kate die feierliche Zeremonie.

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In den malerischen Cotswolds wird am Samstag ein besonderes Ereignis gefeiert. Peter Phillips, der Sohn von Prinzessin Anne, und Harriet Sperling gaben sich in der All Saints' Church in Gloucestershire das Jawort. Die Braut, die als Krankenschwester im NHS arbeitet, und der Neffe von König Charles wurden dabei von zahlreichen hochkarätigen Mitgliedern der Königsfamilie begleitet. Am Mittag trafen unter anderem König Charles und Königin Camilla sowie Prinz William und Prinzessin Kate an der Kirche ein.

Prinz William und Prinzessin Kate © Samir Hussein/WireImage

Auftritt trotz familiärer Skandale

Die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice mit ihren Ehemännern © Getty Images

Für eine Überraschung sorgten die Cousinen des Bräutigams. Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, die Töchter von Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor, ließen sich die Feier nicht entgehen. Trotz der aktuellen Skandale um ihre Eltern entschieden sich die Schwestern dazu, ihrem Cousin an diesem wichtigen Tag zur Seite zu stehen. Begleitet wurden sie von ihren Ehemännern Jack Brooksbank und Edoardo Mapelli Mozzi. Eugenie, die schwanger ist, erschien in einem schlichten dunkelblauen Outfit mit passendem Haarband, während Beatrice ein auffälliges Blumenkleid trug.

Die Braut: Harriet Sperling © Getty Images

Königliche Gäste zeigen sich

Königin Camilla © Samir Hussein/WireImage

König Charles und Königin Camilla, die sich in einem buttergelben Outfit präsentierte, ließen sich die Feierlichkeiten ebenfalls nicht entgehen. Camilla winkte den wartenden Schaulustigen und Medienvertretern freundlich zu. Prinz William und Prinzessin Kate wurden vorerst ohne ihre Kinder gesichtet. Ebenfalls unter den ersten eintreffenden Gästen waren die Mutter des Bräutigams, Prinzessin Anne, sowie seine Schwester Zara Tindall. Damit versammelte sich der engste Kreis der Familie für diesen besonderen Tag.