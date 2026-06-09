Meghan & Harry: Kommt jetzt Umzug nach Australien?

Bei Royal-Fans brodelt die Gerüchteküche: Prinz Harry und Herzogin Meghan könnten Kalifornien den Rücken kehren und planen angeblich einen großen Umzug nach Australien.

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Seit mittlerweile sechs Jahren leben Prinz Harry und seine Meghan in Montecito, nachdem sie der britischen Krone den Rücken gekehrt hatten. Doch nun verdichten sich die Zeichen für einen erneuten Ortswechsel. Wie "Yahoo.com" berichtet, soll vor allem bei Harry der Wunsch nach einem Neustart fernab der USA gewachsen sein. Australien ist für das Paar vertrautes Terrain: Bereits im Oktober 2018 reisten sie dorthin, und im April 2026 besuchten sie den Kontinent erneut. Dies sorgt nun für Spekulationen über handfeste Umzugspläne, zu denen sich die beiden bisher aber nicht offiziell geäußert haben.

Krise im kalifornischen Paradies

© Hersteller

Ein Grund für den möglichen Wechsel nach Down Under könnte der ausbleibende Riesenerfolg in Kalifornien sein. Zwar erregte ihre Netflix-Dokumentation großes Aufsehen, doch andere Projekte hinterließen finanzielle Sorgen. Zudem möchte Herzogin Meghan mit ihrem neuen Lifestyle-Label "As Ever" wirtschaftlich durchstarten. In Australien erhofft sich die ehemalige Schauspielerin offenbar neue, lukrative Geschäftsfelder, um die Haushaltskasse wieder aufzufüllen.

Zuspruch für die Sussexes

Ein Umzug könnte den beiden zudem endlich wieder positive Schlagzeilen einbringen. Laut einer auf Reddit diskutierten Umfrage würden 41 Prozent der australischen Bevölkerung die Sussexes als neue Einwohner willkommen heißen – ein deutlich höherer Wert als in Großbritannien oder den USA. Auch für den britischen Monarchen könnte dieser Schritt Vorteile bringen.

Hoffnung für König Charles

König Charles III. und Prinz Harry © Getty Images

König Charles III. blickt laut dem Adelsexperten Chris Riches möglicherweise positiv auf die Pläne. Der König sorgt sich wegen der schwindenden Unterstützung für die Monarchie in Australien. Prinz Harry könnte dort als inoffizieller Botschafter agieren und einer Annäherung der zerstrittenen Familie den Weg ebnen. Ob der Umzug tatsächlich stattfindet, bleibt mangels Bestätigung jedoch abzuwarten.