Ab ins kalte Nass! Erste Badesaison-Hits ertönen im Land

Sonne, gute Laune und eiskaltes Wasser – die Freibadsaison ist OFFIZIELL eröffnet!

Am Samstag wagten die ersten Mutigen den Sprung ins Becken – und das trotz Temperaturen, die so manchem die Sprache verschlagen hätten.

Klosterneuburg: Kinder stürmen die Rutsche!

Im Strandbad Klosterneuburg an der Donau herrschte beim Saisonstart entspannte Stimmung. Rund 200 Besucher genossen Sonne satt – ins Wasser trauten sich aber nur die Hartgesottenen. Die 15-jährige Isabelle Groß aus Wien brachte es auf den Punkt: "Das Wasser ist kalt, aber es geht, wenn man länger drinnen ist." Der Wiener Otto Paul Brunner schwärmte dagegen von den steigenden Temperaturen: "Einmalig! Gestern 16 Grad, heute 20 – wunderbar!" Chef-Bademeister Michael Kölbl verriet gegenüber noe.orf.at: Die Stammgäste sind regelrecht ausgehungert nach Sonne und Wasser gewesen. Kein Wunder – der Winter war lang!

Pyhra: Kaltbaderin macht's das ganze Jahr!

Auch der Naturbadeteich in Pyhra (Bezirk St. Pölten) ist seit Samstag offen. Familiäre Stimmung, Liegestühle, Sonnenbaden – und mittendrin Trixi Bachinger aus St. Pölten, die als echte Kaltbaderin das Bad das ganze Jahr über nutzt. Für sie: alles wie immer. Betreiber Bernd Berger hat monatelang geschuftet: Satte 3.500 Kubikmeter Wasser wurden eingelassen – 100 Kubikmeter pro Tag, einen ganzen Monat lang!

Jetzt hoffen alle auf einen langen, heißen Sommer – in Pyhra werden im Schnitt 66 Badetage pro Saison gezählt. Die Daumen sind gedrückt.

Citysplash St. Pölten geöffnet

Das Citysplash bietet ein vielfältiges Freizeitangebot für alle Altersgruppen: Ein großes Erlebnisbecken (460 m²) mit Strömungskanal und Bodenblubber sorgt für Spaß und Erholung, während die 77 Meter lange Röhren-Wasserrutsche mit Tageslichteffekten und Zeitnehmung für Action sorgt. Sportlich Aktive kommen im großzügigen Sport- und Sprungbecken (1.205 m²) auf ihre Kosten. Für Familien steht ein eigener Kinderbereich mit Wasserspielgarten und Schattensegeln zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch eine Gastronomie sowie eine FKK-Sonnenterrasse für entspannte Stunden.