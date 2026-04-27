Brandneu: Dieser tragbare Ninja Airfryer ist 22 % reduziert!

Wer sich gesünder ernähren möchte, aber nicht auf knusprige Ergebnisse verzichten will, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Aktuell ist die Ninja CRISPi tragbare Heißluftfritteuse bei Amazon deutlich reduziert – und gehört zu den beliebtesten Airfryern in ihrer Klasse.

Gerade Airfryer gehören mittlerweile zu den beliebtesten Küchengeräten überhaupt. Sie ermöglichen es, knusprige Gerichte mit deutlich weniger Fett zuzubereiten – und sparen gleichzeitig Zeit. Der Ninja CRISPi geht dabei noch einen Schritt weiter und setzt auf ein besonders kompaktes und tragbares Konzept, das sich klar von klassischen Modellen abhebt.

Kompakt, tragbar und ideal für moderne Küchen

Der Ninja CRISPi wurde speziell für Haushalte entwickelt, die Wert auf Flexibilität legen. Durch ihr kompaktes Design lässt sie sich leicht verstauen, transportieren oder direkt auf der Arbeitsfläche nutzen, ohne viel Platz einzunehmen.

Ein besonderes Highlight sind die zwei Glasbehälter mit Deckel, die nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend sind. Sie ermöglichen es, Speisen direkt zuzubereiten, zu servieren und anschließend einfach zu lagern – ohne zusätzliche Behälter.

Ninja CRISPi Tragbare Air Fryer Heißluftfritteuse - jetzt auf Amazon! © Amazon

4-in-1 Funktionen für den Alltag

Die Heißluftfritteuse vereint gleich mehrere Geräte in einem:

• Heißluftfrittieren für knusprige Ergebnisse mit wenig Fett

• Braten für klassische Gerichte wie Fleisch oder Gemüse

• Warmhalten, wenn das Essen später serviert wird

• Recrisp-Funktion, um Speisen wieder knusprig zu machen

Diese Vielseitigkeit macht den Ninja CRISPi zu einem echten Allrounder in der Küche.

Starke Leistung für schnelle Ergebnisse

Mit 1700 Watt Leistung sorgt das Gerät für eine schnelle Aufheizzeit und gleichmäßige Hitzeverteilung. Dadurch werden Speisen nicht nur schneller fertig, sondern auch besonders gleichmäßig gegart.

Mit einem Fassungsvermögen von 3,8 Litern lassen sich bis zu 6 Portionen gleichzeitig zubereiten – ideal für Familien oder wenn Gäste zu Besuch sind.

Ninja CRISPi Tragbare Air Fryer Heißluftfritteuse - jetzt auf Amazon! © Amazon

Redaktion getestet: Unser Eindruck

Wir haben den Ninja CRISPi in der Redaktion ausprobiert – und vor allem die Kombination aus einfacher Bedienung und überzeugenden Ergebnissen hat uns positiv überrascht.

Im Test gelang es dem Gerät, Speisen schnell und gleichmäßig zuzubereiten. Pommes wurden außen knusprig und innen weich, während Gemüse und Fleisch saftig blieben. Besonders praktisch ist dabei die Möglichkeit, den Garprozess durch die Glasbehälter direkt im Blick zu behalten.

Auch die Reinigung fiel im Alltagstest angenehm unkompliziert aus – ein klarer Pluspunkt für den täglichen Gebrauch.

Beliebt und stark nachgefragt

Das Modell gehört aktuell zu den gefragtesten Airfryern auf Amazon. Die hohe Anzahl an Käufen zeigt deutlich, dass das Interesse groß ist.

Viele Nutzer schätzen vor allem:

• die einfache Handhabung

• die kompakte Größe

• die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

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Jetzt im Angebot: 22 % sparen

Aktuell ist der Ninja CRISPi deutlich reduziert erhältlich:

• Jetzt: 141,17 €

• UVP: 181,50 €

• Ersparnis: 22 %

Gerade bei einem Markenprodukt dieser Kategorie ist das ein attraktives Angebot.

Fazit: Moderner Airfryer mit smartem Konzept

Der Ninja CRISPi zeigt, wie modern Küchengeräte heute sein können: kompakt, vielseitig und leistungsstark. Besonders das tragbare Design und die Glasbehälter heben sie von vielen anderen Modellen ab.

Wer auf der Suche nach einer praktischen Lösung für gesünderes Kochen ist und gleichzeitig von einem Rabatt profitieren möchte, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Da die Nachfrage aktuell hoch ist, lohnt es sich, schnell zuzugreifen.

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