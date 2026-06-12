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Nur Heute: Minus 64% auf XXL-Airfryer!

© oe24 / KI

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Wer aktuell mit dem Gedanken spielt, sich endlich eine Heißluftfritteuse zuzulegen, sollte bei diesem Angebot genauer hinsehen. Denn der Russell Hobbs SatisFry XXL gehört nicht nur zu den beliebtesten Modellen auf Amazon, sondern ist aktuell auch so günstig wie selten.
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Statt 131,39 Euro kostet der XXL-Airfryer derzeit nur 47,52 Euro. Das bedeutet unglaubliche 64 Prozent Rabatt – und genau deshalb sorgt das Angebot aktuell für besonders viel Aufmerksamkeit.

Bestseller Nr. 1 auf Amazon

Die Zahlen sprechen für sich: Der Russell Hobbs SatisFry ist aktuell Bestseller Nr. 1 bei den Heißluftfritteusen und wurde allein im letzten Monat über 700 Mal gekauft.

Kein Wunder, denn das Gerät kombiniert eine große Kapazität mit einem überraschend kompakten Design – und das zu einem Preis, den man normalerweise eher bei deutlich kleineren Modellen findet.

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer © Russell Hobbs

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XXL-Größe für die ganze Familie

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer © Russell Hobbs

Mit satten 8,3 Litern Fassungsvermögen bietet die Heißluftfritteuse ausreichend Platz für größere Portionen.

Besonders praktisch: Selbst eine Pizza mit bis zu 26 Zentimetern Durchmesser findet im Garraum Platz.

Damit eignet sich das Modell perfekt für Familien, Gäste oder alle, die gerne größere Mengen auf einmal zubereiten.

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer © Russell Hobbs

Frittieren, Backen, Grillen – alles mit einem Gerät

Der Russell Hobbs SatisFry kann deutlich mehr als nur Pommes zubereiten.

Dank 9 voreingestellter Programme lassen sich unter anderem:

  • Gemüse
  • Fleisch
  • Fisch
  • Pizza
  • Backwaren
  • Snacks

einfach und bequem zubereiten.

Viele Nutzer schätzen vor allem die unkomplizierte Bedienung über das moderne Touchdisplay.

Besonders leise und einfach zu reinigen

Ein Detail, das in vielen Bewertungen immer wieder positiv hervorgehoben wird: Der Airfryer arbeitet vergleichsweise leise.

Zusätzlich sind die herausnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet, was die Reinigung deutlich erleichtert.

Warum dieses Angebot gerade so interessant ist

Große Airfryer mit über 8 Litern Fassungsvermögen kosten normalerweise oft weit über 100 Euro.

Genau deshalb sorgt der aktuelle Preis von unter 50 Euro derzeit für Aufsehen. Für viele Käufer dürfte das eines der attraktivsten Airfryer-Angebote des Sommers sein.

Fazit

Wenn Sie schon länger mit einer Heißluftfritteuse liebäugeln, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Zuschlagen sein.

XXL-Kapazität, Bestseller-Status, starke Bewertungen und unglaubliche 64 Prozent Rabatt: Dieses Amazon-Angebot gehört aktuell zu den spannendsten Küchendeals überhaupt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

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