Amazon Mega-Angebot
Nur Heute: Minus 64% auf XXL-Airfryer!
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Statt 131,39 Euro kostet der XXL-Airfryer derzeit nur 47,52 Euro. Das bedeutet unglaubliche 64 Prozent Rabatt – und genau deshalb sorgt das Angebot aktuell für besonders viel Aufmerksamkeit.
Bestseller Nr. 1 auf Amazon
Die Zahlen sprechen für sich: Der Russell Hobbs SatisFry ist aktuell Bestseller Nr. 1 bei den Heißluftfritteusen und wurde allein im letzten Monat über 700 Mal gekauft.
Kein Wunder, denn das Gerät kombiniert eine große Kapazität mit einem überraschend kompakten Design – und das zu einem Preis, den man normalerweise eher bei deutlich kleineren Modellen findet.
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XXL-Größe für die ganze Familie
Mit satten 8,3 Litern Fassungsvermögen bietet die Heißluftfritteuse ausreichend Platz für größere Portionen.
Besonders praktisch: Selbst eine Pizza mit bis zu 26 Zentimetern Durchmesser findet im Garraum Platz.
Damit eignet sich das Modell perfekt für Familien, Gäste oder alle, die gerne größere Mengen auf einmal zubereiten.
Frittieren, Backen, Grillen – alles mit einem Gerät
Der Russell Hobbs SatisFry kann deutlich mehr als nur Pommes zubereiten.
Dank 9 voreingestellter Programme lassen sich unter anderem:
- Gemüse
- Fleisch
- Fisch
- Pizza
- Backwaren
- Snacks
einfach und bequem zubereiten.
Viele Nutzer schätzen vor allem die unkomplizierte Bedienung über das moderne Touchdisplay.
Besonders leise und einfach zu reinigen
Ein Detail, das in vielen Bewertungen immer wieder positiv hervorgehoben wird: Der Airfryer arbeitet vergleichsweise leise.
Zusätzlich sind die herausnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet, was die Reinigung deutlich erleichtert.
Warum dieses Angebot gerade so interessant ist
Große Airfryer mit über 8 Litern Fassungsvermögen kosten normalerweise oft weit über 100 Euro.
Genau deshalb sorgt der aktuelle Preis von unter 50 Euro derzeit für Aufsehen. Für viele Käufer dürfte das eines der attraktivsten Airfryer-Angebote des Sommers sein.
Fazit
Wenn Sie schon länger mit einer Heißluftfritteuse liebäugeln, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Zuschlagen sein.
XXL-Kapazität, Bestseller-Status, starke Bewertungen und unglaubliche 64 Prozent Rabatt: Dieses Amazon-Angebot gehört aktuell zu den spannendsten Küchendeals überhaupt.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.
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