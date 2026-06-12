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Designmarkt bringt 70 Aussteller nach Floridsdorf

© GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 19 und 21
Kreative Vielfalt in Floridsdorf: Beim Designmarkt am Schlingermarkt laden heute rund 70 Aussteller:innen dazu ein, handgefertigte Einzelstücke zu entdecken.
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Heute, am Freitag, dem 12. Juni, zeigt sich der Schlingermarkt in Floridsdorf einmal mehr von seiner kreativen Seite. Die vom Wiener Marktamt ins Leben gerufene Veranstaltung lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, in entspannter Marktatmosphäre das vielfältige Angebot von rund 70 Ausstellerinnen und Ausstellern zu entdecken und zu genießen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Im Mittelpunkt stehen ausschließlich handgefertigte Einzelstücke und kreative Unikate. Das Angebot reicht von Taschen, Keramik und Schmuck über Kleidung und Fotografien bis hin zu Street Art sowie zahlreichen weiteren Kunst- und Handwerksarbeiten.

Rund 70 Kreative präsentieren heute vor Ort ihre Werke und geben Einblicke in ihr handwerkliches Können.

Musikalische Unterhaltung inklusive

Neben den vielen handwerklichen Highlights setzen die Veranstalter auch auf musikalische Unterhaltung. Liedermacher Philipp Griessler wird die Veranstaltung mit modernem Austropop begleiten.

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Gratis Eintritt ins Marktmuseum

Während der Veranstaltung besteht zudem die Möglichkeit, das Marktmuseum kostenlos zu besuchen.

Der Floridsdorfer Markt selbst, besser bekannt als Schlingermarkt, zählt zu den beliebtesten Märkten Wiens. Seit Jahrzehnten bietet der Traditionsmarkt ein besonderes Flair und lockt damit nicht nur Anrainerinnen und Anrainer, sondern auch Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an.

Ein weiterer Publikumsmagnet ist der traditionelle Bauernmarkt, der jeden Freitag und Samstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Floridsdorf zieht.

Der Designmarkt ergänzt das bestehende Angebot nun um eine kreative Facette und verwandelt den Schlingermarkt in einen Treffpunkt für Kunst, Handwerk und regionale Vielfalt. Damit unterstreicht der Markt einmal mehr seine Bedeutung als lebendiger Ort der Begegnung im Bezirk.

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