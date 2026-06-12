Die besten Noise-Cancelling-Kopfhörer zum Reisen

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Ob Langstreckenflug, Zugreise, Pendelstrecke oder Urlaub – gute Noise-Cancelling-Kopfhörer gehören für viele Reisende mittlerweile zur Grundausstattung.

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Denn nichts ist angenehmer, als störende Umgebungsgeräusche auszublenden und stattdessen Musik, Podcasts oder Filme in Ruhe zu genießen.

Besonders ein Modell wird aktuell von vielen Reisenden empfohlen: die Bose QuietComfort Kopfhörer.

Warum die Bose QuietComfort zu den beliebtesten Reise-Kopfhörern gehören

Wenn es um Noise Cancelling geht, zählt Bose seit Jahren zu den bekanntesten Namen überhaupt.

Die QuietComfort-Kopfhörer überzeugen vor allem durch ihre starke aktive Geräuschunterdrückung, den hohen Tragekomfort und die lange Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Gerade auf Flugreisen oder langen Bahnfahrten macht das einen enormen Unterschied.

Viele Nutzer schätzen außerdem die weichen Ohrpolster, die auch nach mehreren Stunden noch angenehm sitzen.

Perfekt für Flugzeug, Zug und Homeoffice

Egal ob Motorengeräusche im Flugzeug, Gespräche im Großraumbüro oder Lärm im Zug: Die Bose QuietComfort wurden genau für solche Situationen entwickelt.

Hinzu kommen der ausgewogene Klang und die einfache Bluetooth-Verbindung, wodurch die Kopfhörer für viele als echte Allrounder gelten.

Mit über 15.000 Bewertungen gehören sie aktuell zu den beliebtesten Premium-Kopfhörern überhaupt.

Für In-Ear-Fans: Die AirPods Pro 3 bleiben der Bestseller

Wer lieber auf kompakte In-Ear-Kopfhörer setzt, landet aktuell fast automatisch bei den Apple AirPods Pro 3.

Die neuen AirPods zählen derzeit zu den meistverkauften Bluetooth-Kopfhörern auf Amazon und wurden allein im letzten Monat über 5.000 Mal gekauft.

Besonders beliebt sind:

die aktive Geräuschunterdrückung

das kompakte Design

der starke Hi-Fi-Sound

das immersive 3D Audio

die nahtlose Verbindung mit Apple-Geräten

Bose QuietComfort Kabellose Kopfhörer © Bose

Bose QuietComfort Kabellose Kopfhörer © Bose

Der Reisebegleiter für die Hosentasche

Während Over-Ear-Kopfhörer vor allem beim Komfort punkten, überzeugen die AirPods Pro 3 durch maximale Flexibilität.

Sie passen in jede Tasche, wiegen kaum etwas und sind dadurch ideal für Reisen, den Alltag oder das Fitnessstudio.

Viele Nutzer betrachten sie mittlerweile als den Standard unter den Premium-In-Ears.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer © Apple

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer © Apple

Bose oder AirPods – welche sind die bessere Wahl?

Wer maximale Ruhe auf Langstreckenflügen, Zugreisen oder im Homeoffice sucht, dürfte mit den Bose QuietComfort besonders glücklich werden.

Wer dagegen möglichst kompakte Kopfhörer für unterwegs bevorzugt und bereits im Apple-Ökosystem unterwegs ist, findet in den AirPods Pro 3 einen der aktuell beliebtesten In-Ear-Kopfhörer überhaupt.

Fazit

Egal ob Over-Ear oder In-Ear: Beide Modelle gehören aktuell zu den beliebtesten Noise-Cancelling-Kopfhörern auf dem Markt.

Die Bose QuietComfort überzeugen mit Komfort und starker Geräuschunterdrückung, während die AirPods Pro 3 als kompakter Bestseller für unterwegs gelten.

Für die nächste Reise sind beide Modelle deshalb hervorragende Begleiter.

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