Alles Wasser! Boot Tulln mit neuem Konzept

Die Messe Tulln legt los: Mit dem Launch der AUSTRIAN BOAT SHOW – BOOT TULLN 2027 und dem Motto „Alles Wasser" startet Österreichs größte Boots- und Wassersportmesse in eine neue Ära – und will künftig die gesamte Region von der Donau bis zur Adria begeistern!

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Weg von der Produktschau – hin zur Erlebniswelt! Das ist die Kernbotschaft des neuen Konzepts. Statt trockener Ausstellungsflächen sollen künftig lebendige Communities und Erlebniswelten im Mittelpunkt stehen. Die Messe gliedert sich in klar definierte Bereiche: Yachten, Boote, Segeln, Charter & Tourismus, Tauchen, Funsport und Zubehör. Für jeden Wasserbegeisterten ist etwas dabei – vom Segelprofi bis zum Neugierigen, der den Wassersport erst entdecken möchte.

Die Zukunft der Wassersportbranche

Messe-Tulln-Chefin Michaela Brunner bringt es auf den Punkt: Die BOOT TULLN soll „der Treffpunkt für Inspiration, Austausch und unvergessliche Erlebnisse" werden. Geschäftsführer Wolfgang Strasser sieht darin ein „klares Signal für die Zukunft der gesamten Wassersportbranche" – von Chiemsee, Attersee und Neusiedlersee über Wörthersee und Plattensee bis hin zur Adria.

Boote testen - direkt am Wasser!

Das neue Sujet. © Boot Tulln

Ein besonderes Highlight des neuen Konzepts: Im Yachthafen der Messe Tulln können Besucher Boote und Yachten künftig unter realen Bedingungen direkt im Wasser testen. Kein Vergleich mehr zum bloßen Draufschauen auf trockenem Messegelände!

Jung, digital, ganzjährig

Die BOOT TULLN 2027 denkt auch an die nächste Generation: Mit dem „Young Generation Day" und dem „Club Day" werden gezielt junge Wassersportinteressierte und Vereine angesprochen. Unter dem Motto „Mein erster Tag am Wasser" sollen neue Zielgruppen gewonnen werden. Dazu kommt eine ganzjährige Kommunikation via Social Media und Newsletter – die Messe soll auch zwischen den Ausstellungsterminen präsent bleiben.

Die Kampagne zur BOOT TULLN 2027 läuft ab heute in Österreich sowie in den Ländern Zentral- und Osteuropas (CEE) – ein klares Signal, dass Tulln an der Donau seinen Anspruch als internationale Wassersport-Drehscheibe ernst nimmt!