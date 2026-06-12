Muslic holt ÖFB-Star zu Schalke

Junior Adamu kehrt in die deutsche Fußball-Bundesliga zurück und spielt ab kommender Saison für Aufsteiger Schalke 04

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Der neunfache ÖFB-Teamspieler unterschrieb beim Club des österreichischen Cheftrainers Miron Muslic einen Vertrag bis Ende Juni 2029. Junior Adamu war im Sommer 2023 von Red Bull Salzburg zum SC Freiburg gewechselt und für die Frühjahrssaison an Celtic Glasgow verliehen. Mit Celtic gewann der Offensivspieler den schottischen Meistertitel und den Cup.

"In jedem unserer Gespräche ist mir klar geworden, warum der Trainer und die sportliche Leitung mich gern in ihrem Team haben möchten. Das Vertrauen der Verantwortlichen und die klare Spielidee waren letztlich die Gründe, für diesen Club mit seinen enthusiastischen Fans zu spielen", erklärte Adamu, der Mannschaftskollege von WM-Teilnehmer Dejan Ljubicic wird.

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"Mit Junior verstärkt uns ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt. Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen", wurde Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder auf der Homepage zitiert.