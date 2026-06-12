11-Jährige auf Schulweg vergewaltigt!

Ein unfassbarer Missbrauchsfall trug sich, wie erst jetzt bekannt wurde, in der Steiermark zu. Dort hat ein 16-Jähriger eine Schülerin (11), die am Weg zum Sportunterricht war, überfallen und vergewaltigt.

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Stmk. Wie die Staatsanwaltschaft Graz gegenüber oe24 bestätigt, war die Unterstufenschülerin am 1. April am frühen Nachmittag von der Lehranstalt, die sie in der Südsteiermark besucht, zum Sportplatz zu einer schulischen Veranstaltung unterwegs gewesen. Das Mädchen war, wie die Kleine Zeitung berichtet, allein und zu Fuß gegangen, als es von einem Jugendlichen angesprochen wurde.

Die beiden kannten einander nicht - der 16-jährige einheimische, bisher unbescholtene Steirer verwickelte das Opfer zuerst in ein kurzes Gespräch, dann drängte und zerrte er die 11-Jährige an einen abgelegenen Ort, wo er über sie herfiel und vergewaltigte.

Als er endlich von ihr abließ, rannte der Bursche davon und konnte zunächst entkommen. Ermittelt wurde nach der schrecklichen Missbrauchstat zunächst also gegen einen unbekannten Angreifer, Ende Mai konnte der Jugendliche schließlich ausgeforscht, festgenommen und in U-Haft genommen werden, wo er bis heute (und danach bis zum Prozess) weiter einsitzt. Der Teenager zeigt sich laut Staatsanwaltschaftssprecher Christian Kroschl im Großen und Ganzen geständig. Ein Gerichtspsychiater wurde beauftragt, den Beschuldigten auf seinen Geisteszustand zu untersuchen.