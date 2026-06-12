Mädchen (11) von 5-Tonnen-Gabelstapler erfasst

Ein elfjähriges Mädchen ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Längenfeld im Tiroler Ötztal schwer am linken Fuß verletzt worden.

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Ein 35-Jähriger hatte einen Fünf-Tonnen Gabelstapler rückwärts aus einer Garagenausfahrt gelenkt. Auf der linken Seite des Staplers stand das Mädchen auf dem Einstiegsbrett. Aus Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem linken Schuh an den linken Vorderreifen und wurde dadurch unter ebendiesen gezogen.

Die Elfjährige wurde zunächst von der Rettung an Ort und Stelle erstversorgt, berichtete die Polizei. Dann wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.