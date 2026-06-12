Schwer verletzt
Mädchen (11) von 5-Tonnen-Gabelstapler erfasst
Ein 35-Jähriger hatte einen Fünf-Tonnen Gabelstapler rückwärts aus einer Garagenausfahrt gelenkt. Auf der linken Seite des Staplers stand das Mädchen auf dem Einstiegsbrett. Aus Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem linken Schuh an den linken Vorderreifen und wurde dadurch unter ebendiesen gezogen.
Die Elfjährige wurde zunächst von der Rettung an Ort und Stelle erstversorgt, berichtete die Polizei. Dann wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden