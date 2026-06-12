Kickl und Putin knutschen bei der Pride

Am Samstag rollt die Regenbogenparade zum 30. Mal über die Wiener Ringstraße – bereits vor dem Start sorgt ein Sujet am Pride-Truck der NEOS für mächtig Zündstoff.

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Hunderttausende Menschen werden am Samstag bei der 30. Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße das Tanzbein schwingen. Die größte jährliche Demonstration im Land steht ganz im Zeichen von LGBTQIA+ und wirbt für Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte für alle. Mitten im kunterbunten Treiben werden die NEOS ein Fotomotiv der besonderen Art auf ihrem eigenen Truck präsentieren: FPÖ-Chef Herbert Kickl und Russlands Präsident Wladimir Putin sind darauf in inniger Pose zu sehen. Paraden-Besucher können sich vor dem Sujet fotografieren lassen.

"Lieb doch, wen du willst – das ist eine Message, die 2026 selbstverständlich sein sollte. Unsere zwei Testimonials würden dem zwar öffentlich nie zustimmen, aber wir lassen uns von autoritären Politikern nicht unseren Way of Life vorschreiben. Bei der Pride gibt's die Möglichkeit, Fotos mit diesem Sujet zu machen, und wir freuen uns schon auf die Parade", erklärt Philipp Kern, Landesgeschäftsführer der NEOS Wien.

Jahr für Jahr setzt die Regenbogenparade ein sichtbares Zeichen für Gleichberechtigung und gesellschaftliche Offenheit - der NEOS-Truck könnte dabei zu den meistdiskutierten Hinguckern des Tages zählen.