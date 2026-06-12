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Ermittlungen zu Pilnacek-Tod endgültig beendet

Statement von Pilnacek
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Staatsanwaltschaft Eisenstadt hatte den Fall nochmals geprüft
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Die Ermittlungen zum Tod des verstorbenen Sektionschefs Christian Pilnacek werden nicht fortgeführt - das gab die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag bekannt.

Obduktionsergebnis war eindeutig

Oberstaatsanwaltschaft und Justizministerium hatten eine Überprüfung der ursprünglichen Ermittlungen der StA Krems angeordnet, weil immer wieder Zweifel rund um den Tod des einst mächtigsten Justizbeamten in der Wachau geäußert worden waren. Die sind jetzt offiziell vom Tisch: "Das gerichtsmedizinische Gutachten der Leiterin des Instituts für Gerichtsmedizin der Universität Innsbruck Univ.-Prof.in Dr.in Elke Doberentz brachte, wie bereits am 13. Februar 2026 in einer Pressemitteilung der Oberstaatsanwaltschaft Wien im Detail erörtert, keine Hinweise auf ein Fremdverschulden an den Verletzungen und am unzweifelhaft festgestellten Ertrinkungstod. Das Ergebnis der ursprünglichen Obduktion wurde demnach bestätigt", so die StA Eisenstadt.

Damit ist die Causa endgültig abgeschlossen: "Das Vorhaben wurde durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien und das Bundesministerium für Justiz geprüft und genehmigt."

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