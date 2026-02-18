Ermittlungen gegen Pilz wegen Behördenbeleidigung

Der Ex-Politiker hatte die Staatsanwaltschaft als "Schlafanwaltschaft" bezeichnet.

Wien. Die Staatsanwaltschaft Wien hat Ermittlungen gegen Peter Pilz eingeleitet. Dem ehemaligen Politiker wird die "Beleidigung einer Behörde" in auf seiner Plattform zackzack.at veröffentlichten Artikeln über die Causa Christian Pilnacek vorgeworfen, berichtete der "Kurier" am Mittwoch. Pilz hatte die Staatsanwaltschaft Krems darin als "Schlafanwaltschaft" tituliert.

Den Ermittlungen vorangegangen war eine Anzeige der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Pilz selbst hatte sich vergangene Woche als Auskunftsperson im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek entschuldigt.