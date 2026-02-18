Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Das waren die "NÖ Pflege + Reha-Tage"
© NÖ Pflege + Reha-Tage

Bilanz

Das waren die "NÖ Pflege + Reha-Tage"

18.02.26, 11:32
Teilen

Die NÖ Pflege + Reha-Tage 2026 ziehen eine starke Bilanz: Am 13. und 14. Februar wurde die Arena Nova Wiener Neustadt zur zentralen Anlaufstelle für Information, Beratung und praxisnahe Lösungen rund um Pflege, Betreuung und Rehabilitation.  

"Die Resonanz hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Der große Zuspruch zeigt, wie hoch der Bedarf an Orientierung und persönlichem Austausch ist“, sagt Gerhard Meisriemer, Initiator der NÖ Pflege + Reha-Tage.

Mehr als 1.800 Besucherinnen und Besucher nutzten das Angebot, um sich bei über 50 Ausstellerinnen und Ausstellern zu informieren, konkrete Fragen zu klären und sich persönlich beraten zu lassen. Auch das Vortrags- und Diskussionsprogramm war durchgehend gut besucht – mit Schwerpunkten, die den Alltag von Betroffenen und Angehörigen ebenso wie die Herausforderungen von Pflege und Rehabilitation aus der Praxis aufgriffen.

Orientierung, Beratung und direkte Gespräche

Pflege und Rehabilitation betreffen immer mehr Familien unmittelbar. Entsprechend stark nachgefragt waren Gespräche mit Ansprechpersonen aus Einrichtungen, Organisationen und Dienstleistern sowie der niederschwellige Zugang zu gebündelter Information an einem Ort. Mitinitiatorin Birgit Sykora betont den Mehrwert des Formats: „Wir haben gesehen, wie groß der Bedarf an gebündelter Information ist. Die Kombination aus Ausstellung, Vorträgen und vielen konstruktiven Gesprächen hat gezeigt, dass das Format trägt und echten Nutzen für Betroffene und Angehörige stiftet.“

Plattform für Austausch und Vernetzung

Neben der individuellen Beratung stand der Austausch zwischen Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten im Mittelpunkt. „Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die Orientierung bietet und gleichzeitig die Vielfalt moderner Pflege- und Reha-Angebote sichtbar macht. Die Rückmeldungen bestätigen, dass dieser Ansatz richtig ist“, so Meisriemer. Sykora ergänzt: „Die positive Resonanz bestärkt uns darin, die Veranstaltung weiter auszubauen und als fixe Informationsplattform zu etablieren.“ Nach dem erfolgreichen Termin in Wiener Neustadt wird das Format fortgesetzt: Die nächsten Pflege + Reha-Tage finden am 6. und 7. November 2026 in Graz statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen