Das waren die "NÖ Pflege + Reha-Tage"

Die NÖ Pflege + Reha-Tage 2026 ziehen eine starke Bilanz: Am 13. und 14. Februar wurde die Arena Nova Wiener Neustadt zur zentralen Anlaufstelle für Information, Beratung und praxisnahe Lösungen rund um Pflege, Betreuung und Rehabilitation.

"Die Resonanz hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Der große Zuspruch zeigt, wie hoch der Bedarf an Orientierung und persönlichem Austausch ist“, sagt Gerhard Meisriemer, Initiator der NÖ Pflege + Reha-Tage.

Mehr als 1.800 Besucherinnen und Besucher nutzten das Angebot, um sich bei über 50 Ausstellerinnen und Ausstellern zu informieren, konkrete Fragen zu klären und sich persönlich beraten zu lassen. Auch das Vortrags- und Diskussionsprogramm war durchgehend gut besucht – mit Schwerpunkten, die den Alltag von Betroffenen und Angehörigen ebenso wie die Herausforderungen von Pflege und Rehabilitation aus der Praxis aufgriffen.

Orientierung, Beratung und direkte Gespräche

Pflege und Rehabilitation betreffen immer mehr Familien unmittelbar. Entsprechend stark nachgefragt waren Gespräche mit Ansprechpersonen aus Einrichtungen, Organisationen und Dienstleistern sowie der niederschwellige Zugang zu gebündelter Information an einem Ort. Mitinitiatorin Birgit Sykora betont den Mehrwert des Formats: „Wir haben gesehen, wie groß der Bedarf an gebündelter Information ist. Die Kombination aus Ausstellung, Vorträgen und vielen konstruktiven Gesprächen hat gezeigt, dass das Format trägt und echten Nutzen für Betroffene und Angehörige stiftet.“

Plattform für Austausch und Vernetzung

Neben der individuellen Beratung stand der Austausch zwischen Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten im Mittelpunkt. „Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die Orientierung bietet und gleichzeitig die Vielfalt moderner Pflege- und Reha-Angebote sichtbar macht. Die Rückmeldungen bestätigen, dass dieser Ansatz richtig ist“, so Meisriemer. Sykora ergänzt: „Die positive Resonanz bestärkt uns darin, die Veranstaltung weiter auszubauen und als fixe Informationsplattform zu etablieren.“ Nach dem erfolgreichen Termin in Wiener Neustadt wird das Format fortgesetzt: Die nächsten Pflege + Reha-Tage finden am 6. und 7. November 2026 in Graz statt.