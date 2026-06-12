Engagement
Hietzing setzt weiter auf Familienfreundlichkeit
Der Wiener Bezirk Hietzing hat offiziell die Re-Zertifizierung als familien- und kinderfreundlicher Bezirk gestartet. Bereits seit 2019 trägt Hietzing das entsprechende Gütesiegel – als erster Wiener Bezirk überhaupt.
Die Bezirksvertretung beschloss die Re-Zertifizierung einstimmig in ihrer Sitzung am 27. Mai 2026. Grundlage dafür ist ein umfassender Beteiligungsprozess im Rahmen des Audits "familienfreundlichegemeinde", bei dem Bürgerinnen und Bürger, Expertinnen und Experten sowie alle Fraktionen eingebunden waren.
Aus diesem breiten Beteiligungsprozess entstand ein Maßnahmenpaket mit 10 konkreten Projekten:
- Neugestaltung Skatepark Auhof
- Eröffnungsfest Skatepark Auhof unter Einbindung junger Akteur*innen
- Graffiti-Workshop an Wiener Wand
- Info-Schwerpunkt zum familienfreundlichen Bezirk auf der Bezirkswebsite
- Jung trifft Alt: Vernetzung von Kindern und Senior*innen
- Spielplatz-Check
- Schaffung weiterer Vernetzungsmöglichkeiten für Hietzinger Jugend
- Zusammenführen von Hietzinger Wirtschaft und Jugendlichen
- Jugendgesundheitskonferenz II
- Info-Schwerpunkt für ein wertschätzendes Miteinander bei Nutzung der Hietzinger Grünräume
Die Umsetzung von mindestens drei Maßnahmen ist Voraussetzung für die erfolgreiche Re-Zertifizierung. Ziel ist es, das bestehende Angebot weiter auszubauen und neue Begegnungsräume für alle Generationen zu schaffen.
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Klare Linie für mehr Familienfreundlichkeit
Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl betont die Bedeutung des Projekts: "Die Re-Zertifizierung ist mir ein großes persönliches Anliegen. Hietzing war 2019 der erste Wiener Bezirk, der als familienfreundlicher Bezirk ausgezeichnet wurde - darauf können wir stolz sein. Umso mehr freut es mich, dass wir diesen erfolgreichen Weg nun gemeinsam konsequent weiterführen und eine starke Grundlage für die kommenden Jahre geschaffen haben."
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