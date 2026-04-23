Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Austopop-Hammer: Laurenz Nikolaus verlosen eine Malediven-Reise
© Lea Horsten

Sommerhit

Austopop-Hammer: Laurenz Nikolaus verlosen eine Malediven-Reise

Von
23.04.26, 11:13
Teilen

Der erste Sommerhit ist da. Die die coolen Austropop Durchstarter Laurenz Nikolaus lassen mit „Malediven“ die Pop-Sonne aufgehen und verlosen dazu auch gleich eine Malediven-Reise!  

„Ich will auf die Malediven, da gibt’s Vino und Oliven. Ich pflück eine Kokosnuss, die mit aufs Foto muss.“ Sommerhit-Potenzial Made in Austria. Am Freitag (24. April) liefern die coolen Durchstarter Laurenz Nikolaus, die dank Indie-Hits wie „Annemarie“, „Du bist wie“ oder „Magnolia“ ja auch schon für den Amadeus Award nominiert waren, ihre neue Single „Malediven“. Ein Ohrwurm im Stile von klassischen Sommer-Songs wie „Malibu“ (Fendrich) „Hochsaison im Eissalon“ (Trixi) oder „Fata Morgana“ (EAV) und das voll Sonne, Leichtigkeit und Liebe.

Austopop-Hammer: Laurenz Nikolaus verlosen eine Malediven-Reise
© Lea Horsten

Austopop-Hammer: Laurenz Nikolaus verlosen eine Malediven-Reise
© Laurenz Nikolaus

Und mit einem Hammer-Gewinnspiel. Die drei Freunde Laurenz (Gesang), Moritz (Gitarre) und Isaac (Schlagzeug), die ja schon TV-Kaiser Robert Palfrader für ihr Video „Der Teufel tanzt im Volksgarten“ gewinnen konnten, verlosen dazu nämlich gleich eine Malediven Reise! Eine Woche All-Inclusive plus Begleitung.

Dafür muss nur bis zum 29. April eine Creation zu neuen Hit „Malediven“ auf TikTok oder Instagram erstellt werden. Der/die Gewinner*in wird nach Teilnahmeschluss per Zufallsprinzip ermittelt und jettet dann im November auf die Malediven. Und das sicher mit den Songzeilen „Ich will auf die Malediven, da gibt’s Vino und Oliven“ im Ohr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen