Austopop-Hammer: Laurenz Nikolaus verlosen eine Malediven-Reise

Der erste Sommerhit ist da. Die die coolen Austropop Durchstarter Laurenz Nikolaus lassen mit „Malediven“ die Pop-Sonne aufgehen und verlosen dazu auch gleich eine Malediven-Reise!

„Ich will auf die Malediven, da gibt’s Vino und Oliven. Ich pflück eine Kokosnuss, die mit aufs Foto muss.“ Sommerhit-Potenzial Made in Austria. Am Freitag (24. April) liefern die coolen Durchstarter Laurenz Nikolaus, die dank Indie-Hits wie „Annemarie“, „Du bist wie“ oder „Magnolia“ ja auch schon für den Amadeus Award nominiert waren, ihre neue Single „Malediven“. Ein Ohrwurm im Stile von klassischen Sommer-Songs wie „Malibu“ (Fendrich) „Hochsaison im Eissalon“ (Trixi) oder „Fata Morgana“ (EAV) und das voll Sonne, Leichtigkeit und Liebe.

© Lea Horsten

© Laurenz Nikolaus

Und mit einem Hammer-Gewinnspiel. Die drei Freunde Laurenz (Gesang), Moritz (Gitarre) und Isaac (Schlagzeug), die ja schon TV-Kaiser Robert Palfrader für ihr Video „Der Teufel tanzt im Volksgarten“ gewinnen konnten, verlosen dazu nämlich gleich eine Malediven Reise! Eine Woche All-Inclusive plus Begleitung.

Dafür muss nur bis zum 29. April eine Creation zu neuen Hit „Malediven“ auf TikTok oder Instagram erstellt werden. Der/die Gewinner*in wird nach Teilnahmeschluss per Zufallsprinzip ermittelt und jettet dann im November auf die Malediven. Und das sicher mit den Songzeilen „Ich will auf die Malediven, da gibt’s Vino und Oliven“ im Ohr.