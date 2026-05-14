Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Michael Ostrowski und Victoria Swarovski führen durch den Abend.
© Hersteller

Werbe-Trick

Gesetzesbruch? So casht der ORF beim ESC Extra-Million

Von
14.05.26, 22:07
Teilen

Mit einem gefinkelten Werbe-Trick kassiert der ORF während des Song Contests jede Menge Geld. 

Für die Ausrichtung des Song Contest 2026 in Wien kalkulierte der ORF im Vorfeld Kosten in Höhe von etwa 16 Millionen Euro. Angesichts der Krise am Küniglberg und dem anhaltenden Wirbel um die ORF-Gebühr vielen Leuten ein Dorn im Auge.

Am Montag gestand Armin Wolf in der ZiB2 sogar, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk den ESC im Falle einer unwahrscheinlichen Titelverteidigung gar nicht mehr leisten könnte. Dennoch fanden die Verantwortlichen ein Schlupfloch, um das vorgegebene Gesetz zu umgehen.

+++ Das 2. ESC-Halbfinale HIER im LIVE-TICKER +++

Eigentlich ist es dem ORF nicht gestattet, eine Sendung für Werbung zu unterbrechen. Dennoch gibt es während der Übertragung mehr als nur eine Werbeunterbrechung, die man sich auch noch fürstlich entlohnen lässt. Während den Halbfinal-Sendungen kostet eine Sekunde Werbung bis zu 1.075 Euro. Über den Abend verteilt ergibt das eine stolze Summe von über einer Million Euro.

2.000 Euro pro Werbesekunde 

Beim Finale am Samstag werden die Preise sogar noch einmal angehoben. Hier wurden die Preise laut Tarifangabe des ORF auf bis zu 2.000 Euro pro Sekunde in die Höhe geschraubt. Doch wie schafft es der ORF, diese Werbeeinnahmen zu lukrieren, obwohl man keine Sendung für Werbung unterbrechen darf?

Man hat das Programm mit den Songs genau durchgetaktet. So ergeben sich in der Wahrnehmung der ORF-Planer während dem Halbfinale VIER unterschiedliche Sendungen: "Semifinale 2 - Vorstellung der Songs 1-5", "Semifinale 2 - Vorstellung der Songs 6-10", "Semifinale 2 - Vorstellung der Songs 11-15" und "Semifinale 2 - Die Entscheidung". Am Samstag legt man noch einen drauf. Das Finale wird in insgesamt SIEBEN Sendungen aufgeteilt. Wer also ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung verfolgt, muss ebenso viele Pausen mit nerviger Werbung ertragen.

Während sich die TV-Zuseher ärgern und auf der Bühne in der Stadthalle die Show weitergeht, freuen sich die Cash-Trickser am Küniglberg über einen kleinen Geldregen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen