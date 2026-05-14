Gesetzesbruch? So casht der ORF beim ESC Extra-Million

Mit einem gefinkelten Werbe-Trick kassiert der ORF während des Song Contests jede Menge Geld.

Für die Ausrichtung des Song Contest 2026 in Wien kalkulierte der ORF im Vorfeld Kosten in Höhe von etwa 16 Millionen Euro. Angesichts der Krise am Küniglberg und dem anhaltenden Wirbel um die ORF-Gebühr vielen Leuten ein Dorn im Auge.

Am Montag gestand Armin Wolf in der ZiB2 sogar, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk den ESC im Falle einer unwahrscheinlichen Titelverteidigung gar nicht mehr leisten könnte. Dennoch fanden die Verantwortlichen ein Schlupfloch, um das vorgegebene Gesetz zu umgehen.

+++ Das 2. ESC-Halbfinale HIER im LIVE-TICKER +++

Eigentlich ist es dem ORF nicht gestattet, eine Sendung für Werbung zu unterbrechen. Dennoch gibt es während der Übertragung mehr als nur eine Werbeunterbrechung, die man sich auch noch fürstlich entlohnen lässt. Während den Halbfinal-Sendungen kostet eine Sekunde Werbung bis zu 1.075 Euro. Über den Abend verteilt ergibt das eine stolze Summe von über einer Million Euro.

2.000 Euro pro Werbesekunde

Beim Finale am Samstag werden die Preise sogar noch einmal angehoben. Hier wurden die Preise laut Tarifangabe des ORF auf bis zu 2.000 Euro pro Sekunde in die Höhe geschraubt. Doch wie schafft es der ORF, diese Werbeeinnahmen zu lukrieren, obwohl man keine Sendung für Werbung unterbrechen darf?

Man hat das Programm mit den Songs genau durchgetaktet. So ergeben sich in der Wahrnehmung der ORF-Planer während dem Halbfinale VIER unterschiedliche Sendungen: "Semifinale 2 - Vorstellung der Songs 1-5", "Semifinale 2 - Vorstellung der Songs 6-10", "Semifinale 2 - Vorstellung der Songs 11-15" und "Semifinale 2 - Die Entscheidung". Am Samstag legt man noch einen drauf. Das Finale wird in insgesamt SIEBEN Sendungen aufgeteilt. Wer also ab 20.15 Uhr die Vorberichterstattung verfolgt, muss ebenso viele Pausen mit nerviger Werbung ertragen.

Während sich die TV-Zuseher ärgern und auf der Bühne in der Stadthalle die Show weitergeht, freuen sich die Cash-Trickser am Küniglberg über einen kleinen Geldregen.